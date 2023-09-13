По словам представителя налогово-таможенного департамента Эстонии Антса Кутти, запрет затронет только легковые авто с российскими номерами вместимостью до девяти пассажиров.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, Эстония присоединилась к запрету на въезд авто с российскими номерами, который ранее ввели Литва и Латвия.

Как сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в Twitter, Эстония запрещает въезд всем транспортным средствам, зарегистрированным в России.

"Эстония запрещает въезд всем транспортным средствам, зарегистрированным в России. Им не разрешено пользоваться привилегиями, которые может предложить свобода, пока Украина не добьется победы", - подчеркнул он.

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В то же время, как сообщает Медуза, по словам представителя налогово-таможенного департамента Эстонии Антса Кутти, запрет на въезд в страну затронет только легковые автомобили с российскими номерами вместимостью до девяти пассажиров. Автобусы и мотоциклы с российскими номерами смогут пересекать границу Эстонии. Запрет на въезд также не коснется транспорта с дипломатическими номерами.

Автомобили с российской регистрацией

5 сентября 2023 года немецкая таможня начала изымать при въезде в страну у россиян авто с номерами РФ, так как российские граждане нарушают закон Германии "О внешней торговле".

10 сентября 2023 года Еврокомиссия подтвердила, что гражданам страны-агрессора запрещен въезд в страны Евросоюза на личных автомобилях, зарегистрированных в РФ. Въезд на таких автомобилях будет расцениваться как запрещенный импорт.

12 сентября 2023 года стало известно о том, что таможенные органы Литвы будут изымать авто, зарегистрированные на территории агрессора. С 18:00 12 сентября Латвия перестала впускать на территорию страны автомобили с российской регистрацией. Если автомобиль все же пересечет границу, его также могут конфисковать.

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