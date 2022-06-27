Ответственность за кибератаки взяли на себя российские хакеры.

Несколько государственных учреждений Литвы подверглись кибератаке. Российские хакеры взяли на себя ответственность и напомнили о Калининграде.

Об этом сообщает CNN.

"Из-за кибератак на несколько государственных учреждений происходят временные перебои в обслуживании. Наши учреждения принимают меры для решения текущих проблем и предотвращения дальнейших сбоев. С наиболее серьезными DDoS-атаками уже удалось справиться", - рассказали литовские чиновники в комментарии изданию.

Начальник отдела общественной информации министерства обороны Литвы Аста Галдикайте подчеркнула, что ситуация находится под контролем.

В МО Литвы ранее предупредили об интенсивной атаке на национальную сеть передачи данных, другие государственные учреждения и частные компании Литвы. Там отметили, что принимаются меры для решения проблемы с привлечением международных поставщиков веб-услуг

Исполняющий обязанности директора Национальный центра кибербезопасности Йонас Скардинскас предупредил, что с высокой вероятностью такие или еще более интенсивные атаки будут продолжаться в ближайшие дни.

"Особенно в коммуникационном, энергетическом и финансовом секторах", - отметил он.

Ответственность за кибератаки на литовские сайты взяла на себя российское хакерская группировка Killnet. Там связали атаку с запретом Вильнюса на перевозку в Калининград по территории Литвы товаров, подпадающих под санкции Евросоюза.

"Сейчас мы нарушили работу всей литовской онлайн-бухгалтерии. Мы, конечно, удивлены, что Литва использует "онлайн-систему" для учета. Серверы Amazon не способны спасти ситуацию. А как же перекрытие транзита в Калининград, товарищи?", - заявили российские хакеры.

Конфликт Литвы и России из-за блокады Калининградской области

Как ранее сообщал УНИАН, Литва с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Впоследствии губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение Литвы о запрете транзита является "экономическим удушением региона". По словам Алиханова, власти будут добиваться пересмотра решения.

Позже член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что "попытка установления транспортной блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над этим регионом".

При этом в России пригрозили ответом Литве на транспортную блокаду подсанкционных товаров в Калининградской области.

Депутат Европарламента Пятрас Ауштревичюс заявил, что Еврокомиссия подготовила документ, который может разблокировать транзит. Литва официально заявляет о своем несогласии и планах ветировать решение.

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