Адвокат журналистов назвал решение суда "решающей победой свободы прессы".

Федеральный судья 28 марта временно остановил усилия администрации США по ликвидации медиа "Голос Америки". Об этом сообщает The New York Times.

Судья Джей Пол Откен из окружного суда США на Манхэттене вынес решение во время слушания по иску журналистов, в котором утверждается, что отправка сотен журналистов в отпуск нарушает их права.

Отмечается, что временная мера пресечения действует на 21 день. Между тем рассмотрения еще ожидает отдельный иск, поданный директором "Голоса Америки" Майклом Абрамовицем.

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"Это решающая победа свободы прессы и Первой поправки, а также резкий упрек администрации, которая проявила полное пренебрежение к принципам демократии", - прокомментировал адвокат журналистов, подавших иск, Эндрю Г. Челли.

Закрытие "Голоса Америки" и "Радио Свобода": что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в феврале 2025 года миллиардер Илон Маск, который в администрации президента США Дональда Трампа отвечает за эффективность правительства, поддержал закрытие таких медиа, как "Радио Свобода" и "Голос Америки". В сети Х он написал: "Их больше никто не слушает. Это просто сумасшедшие левые радикалы, которые разговаривают сами с собой, сжигая 1 миллиард долларов в год денег налогоплательщиков США".

14 марта Трамп приказал закрыть семь правительственных учреждений, в том числе Агентство США по глобальным медиа - головную организацию "Голоса Америки" и "Радио Свобода". Все сотрудники были отправлены в отпуск. В Белом доме заявили, что американские налогоплательщики больше не будут "на крючке радикальной пропаганды".

27 марта стало известно, что после решения суда США возобновляют финансирование "Радио Свобода", Агентство США по глобальным медиа (USAGM) отозвало свое решение об отмене гранта для этого медиа. В письме старшего советника руководителя агентства Кари Лейк говорится о том, что предыдущее решение о закрытии грантового соглашения отменено и что "Радио Свобода" пока будет продолжать получать федеральные средства.

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