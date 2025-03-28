Из-за торговой политики Трампа США рискуют остаться без туалетной бумаги, - Bloomberg

Администрация Трампа планирует увеличить пошлины на канадские пиломатериалы из мягкой древесины до 27%.

Торговая война президента США Дональда Трампа может привести к дефициту не только яиц и говядины. Обещанные тарифы на пиломатериалы из хвойных пород рискуют оставить американцев без туалетной бумаги, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что администрация Трампа планирует почти вдвое увеличить пошлины на канадские пиломатериалы из мягкой древесины до 27%, а в случае введения дополнительных пошлин - довести их до более чем 50%. Американский лидер выступает за новые тарифы отчасти для того, чтобы поддержать местное производство, но они также могут ударить по доступности северной отбеленной сульфатной целлюлозы хвойных пород, или NBSK - ключевого компонента для производства туалетной бумаги и бумажных полотенец.

В агентстве объяснили, что NBSK составляет около 30% стандартных американских салфеток и половину обычного бумажного полотенца. Брайан Макклей, председатель консалтинговой компании TTOBMA, которая отслеживает мировой рынок целлюлозы, рассказал журналистам, что NBSK в настоящее время поставляется в основном из Канады. Он добавил, что в 2024 году США импортировали около 2 миллионов тонн этого материала.

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"Некоторые из этих заводов в США, некоторые из крупных брендовых продуктов, хотят не только хвойную целлюлозу из Канады, но и целлюлозу именно этого завода - они используют ее уже 30 лет и не собираются менять. Если канадские целлюлозные заводы закроются из-за отсутствия поставок волокна, я не могу придумать для них другого выхода - они просто не смогут поменять рецепт", - поделился Макклей.

В агентстве предупредили, что этот сценарий может привести к тому, что в США возникнет дефицит туалетной бумаги как во времена пандемии. Также не исключается и резкое подорожание туалетной бумаги.

Трамп давно пропагандирует тарифы как инструмент возвращения производства в США, и он неоднократно заявлял, что его страна не нуждается в канадских пиломатериалах. Тем не менее эта позиция не учитывает особые качества канадской целлюлозы из хвойных пород, которые, по словам руководителей отрасли, не могут быть легко заменены американскими альтернативами. NBSK ценится за свою прочность на разрыв, подчеркнули в агентстве.

Аналитики в разговоре с журналистами заявили, что тарифы также рискуют вызвать каскадный эффект в цепочке поставок. Повышение стоимости пиломатериалов может привести к снижению строительной активности, что повлечет за собой уменьшение количества заготавливаемых деревьев.

Торговая война Трампа - другие новости

Ранее в Reuters писали, что производитель электромобилей Tesla стал жертвой торговой войны Канады и США. Канада заморозила все выплаты по льготам для компании. Производителю электромобилей также запретили участвовать в льготных программах в будущем.

Кроме того, президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на европейское вино, шампанское и другие спиртные напитки, если ЕС применит торговые ограничения на американские товары. Ведущие производители вина в Европе могут столкнуться с непомерными расходами.

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