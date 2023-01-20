Таким образом общий объем немецкой военной помощи с начала полномасштабной войны вырос до 3,3 миллиарда евро.

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине объемом 1 миллиард евро.

На эти средства Германия поставит Украине дополнительные вооружения и технику, пишет Spiegel. Благодаря новому пакету общий объем немецкой военной помощи с начала полномасштабной войны вырос до 3,3 миллиарда евро.

По словам Писториуса, об отдельных поставках уже было объявлено ранее - в них вошли ЗРК Patriot, еще семь зенитных установок Gepard и один ЗРК IRIS-T SLM с дополнительными управляемыми ракетами.

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Министр подчеркнул, что Германия не откажется от поддержки Украины. По его мнению, приоритетом номер один сейчас является противовоздушная оборона.

Война в Украине: помощь от Германии

Федеральное правительство обновляет перечень предоставленных Украине вооружений еженедельно.

5 января Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который, среди прочего, вошли ракетные системы, беспилотники и защита от дронов.

6 января стало известно, что Германия отправит Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot из своих запасов в первом квартале текущего года.

А тем временем СМИ пишут, что канцлер Олаф Шольц испытывает все большее давление со стороны политических союзников в Германии относительно передачи Украине тяжелого оружия.

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