По словам канцлера, Берлин будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо, и всеми средствами.

Германия сейчас обсуждает с союзниками возможные поставки тяжелых танков Leopard в Украину. Перед анонсам военной помощи необходимо согласовать этот вопрос с другими странами.

Об этом заявил канцлера ФРГ Олафа Шольца в интервью Bloomberg. Именно от правительства его страны зависит, смогут ли другие партнеры Украины передавать танки Leopard.

"Я всегда думаю о ситуации... Мы всегда действуем вместе с нашими союзниками и друзьями - мы никогда не действуем в одиночку", - подчеркнул Шольц.

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По словам канцлера, Германия будет поддерживать Украину столько, "сколько необходимо, и всеми средствами, которые она может использовать". Однако, одна из главных целей сейчас, по мнению Шольца, заключается в том, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО.

Танки Leopard для Украины

В офисе президента Украины говорят, что немецкие танки Leopard-2 могут передать Украине по итогам решений заседания "Рамштайн-8".

Как пишет Reuters, поставки Leopard-2 Украине будут приоритетом для нового министра обороны ФРГ. Им может стать Борис Писториус. Его предшественница Кристина Ламбрехт уволилась на фоне критики позиции Германии о поставках танков Leopard-2 Киеву.

Спикер правительства Германии Кристиане Хофман сообщила 14 января, что ФРГ еще не получала официального запроса на отправку танков Украине. Несмотря на это, Польша уже заявляла о готовности поставить "роту" танков немецкого производства, но все еще ждет одобрения со стороны Германии. Финляндия также готова передать танки Украине.

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