Мишель не консультировался с президентом Еврокомиссии фон дер Ляйен относительно содержания своей речи о расширении блока, говорят в ЕК.

Президент Евросовета Шарль Мишель предложил установить целевую дату для расширения Евросоюза-2030-ый год. В Еврокомиссии этот призыв не поддержали, пишет Politico.

"Мы не сосредоточены на дате, но сосредоточены на очень тесном сотрудничестве со странами-кандидатами, чтобы подготовиться к их присоединению к Европейскому Союзу", — сказала заместитель пресс-секретаря Еврокомиссии Дана Спинант на ежедневном пресс-брифинге.

Спинант настаивала на том, что расширение является "процессом, основанным на заслугах", и что страны-кандидаты должны получить разрешение на присоединение только после того, как они выполнили критерии вступления в ЕС.

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Представительница ЕК также добавила, что Мишель не консультировался с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно содержания своей речи о расширении блока.

Расширение Евросоюза - что надо знать

В июне 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе. В середине августа в правительстве заявили, что Украина до конца года не сможет на 100% выполнить все семь рекомендаций Еврокомиссии для вступления, но переговоры о присоединении к ЕС все равно должны начаться в декабре 2023 года.

Кроме Украины, к вступлению в ЕС стремятся Молдова, Черногория, Северная Македония Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Турция. Президент Европейского Совета Шарль Мишель предложил, чтобы блок серьезно подошел к приему новых членов и определил конечную дату для завершения процесс.

В октябре состоится саммит ЕС, во время которого ожидается оживленное обсуждение вопросов, касающихся расширения блока.

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