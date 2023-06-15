Это означало бы, что НАТО присоединилось к войне против России, а этого в Альянсе стремятся избегать.

Президент Чехии, бывший главный советник НАТО Петр Павел уверен, что войска Альянса не появятся на территории Украины. Все из-за ядерных угроз России.

Отвечая на вопрос "Радио Свобода" о том, является ли, учитывая то, что Запад постоянно сдвигает границы помощи Украины, возможным появление западных войск на украинской территории, Павел сказал: "Я думаю, что в этом вопросе изменений не будет".

По его словам, страны альянса считают, что при таком сценарии ядерный удар со стороны страны-террориста очень вероятен.

"Неважно, войска НАТО присоединятся к операции в самом начале или в ее конце. Юридически это не будет иметь значения. Какая бы страна или группа стран ни присоединилась к конфликту, это, по определению, будет означать, что НАТО присоединилось к войне против России. Я думаю, что никто не хочет такой войны, потому что, учитывая все слабости российской армии и российского государства, при таком сценарии они, очень вероятно, захотят использовать ядерное оружие. Они неоднократно об этом говорили, и поэтому я думаю, что каждый здравомыслящий политик, пожалуй, отверг бы такой вариант", – сказал он.

Вступление Украины в НАТО - что сообщалось

В 2022 году Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс. В следующем месяце в Вильнюсе состоится саммит НАТО, от которого Украина ожидает приглашения в альянс и предоставления гарантий безопасности.

В Офисе президента сообщали, что у Украины есть формальная поддержка членства в Альянсе уже от 20 стран-членов (всего их 31).

Накануне NYT со ссылкой на чиновников из администрации президента США Джо Байдена сообщила, что якобы США хотят предложить Украине на саммите НАТО "израильскую" модель безопасности, но это не те гарантии безопасности, к которым стремится президент Зеленский.

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