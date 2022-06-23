Сувалский коридор имеет важное значение для стран Балтии, но им могут пожертвовать в случае нападения России на Литву.

Страны НАТО могут согласиться пожертвовать частью Литвы, чтобы не допустить эскалации в третью мировую войну.

Такое мнение в эфире телемарафона FREEДОМ выразил Михаил Самусь, эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения.

"Развитие ситуации с Литвой, когда Россия прямо угрожает Литве наступлением, военными действиями… Фактически есть такая небольшая территория, ее называют Сувалкский коридор, которую Россия может оккупировать. Интересно, как отреагирует НАТО. Сможет ли НАТО консолидировано активировать статью 5 о совместной обороне, или найдутся те, кто скажет: давайте не будем вступать в прямое противостояние с Россией, это чревато большими проблемами. Тогда они могут стоять на той позиции, что давайте пожертвуем частью Литвы, дадим коридор России между Калининградом и Беларусью, и не допустим эскалации в третью мировую войну. Путин может на этом играть. Он понимает, что есть та же Германия или Венгрия, возможно, Франция, которые не хотят прямой войны с Россией, понимают, что к ней не готовы", - говорит Самусь.

Эксперт отметил, что сценарий захвата Сувалкского коридора РФ и Беларусь уже отрабатывали во время учений.

"Дело в том, что на всех стратегических учениях, особенно российско-беларуских западных, начиная с "Запад 2017", они эту операцию отрабатывали. Именно захват Сувалкского коридора был всегда в сценариях учений. Они, конечно, были завуалированы. В 17-м году в этом районе была создана вымышленное государство Вейшнория - очень агрессивное, прозападное, и она начала какие-то провокационные действия против Беларуси. И вот потом союзное государство - Россия и Беларусь - в том числе, с использованием ракетных ударов и так далее, всей мощью навалилось на эту Вейшнорию, и, конечно же, победила", - отметил он.

По словам Самуся, во время учений Сувалкский коридор захватывался за часы. За такое короткое время может отреагировать конкретно или Литва, или только Польша. Но НАТО как организации потребуются дни, если не недели.

"Но самое главное - Сувалский коридор имеет важное значение для стран Балтии, если ее перекрыть - они отрезаются и логистически, и территориально от других стран НАТО. То есть другим странам НАТО нужно будет активировать статью 5. Или Польше самостоятельно надо будет пробивать этот коридор, вступать в прямое военное противостояние с Россией. Или ждать решение консолидированного Брюсселя. Это нужно будет решение всех стран НАТО, а мы знаем, какая может быть бюрократия в той же Германии", - сказал Самусь, отметив, что Россия может играть на этом.

Угрозы Литве со стороны России: что стоит знать

Как ранее сообщал УНИАН, Литва с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Впоследствии губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение Литвы о запрете транзита является "экономическим удушением региона". По словам Алиханова, власти будут добиваться пересмотра решения.

Позже член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что "попытка установления транспортной блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над этим регионом".

При этом в России пригрозили ответом Литве на транспортную блокаду подсанкционных товаров в Калининградской области.

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