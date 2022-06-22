Литва с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Реакция Москвы на запрет Литвы на транзит санкционированных ЕС товаров в Калининградскую область будет носить не дипломатический, а практический характер.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, цитирует The Guardian.

"Один из главных вопросов был о том, будет ли ответ исключительно дипломатическим. Ответ: "Нет". Ответ будет не дипломатическим, а практическим", - сказала она.

Захарова не стала уточнять характер практических мер, которые Россия планировала предпринять против Литвы.

Как ранее сообщал УНИАН, Литва с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Впоследствии губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение Литвы о запрете транзита является "экономическим удушением региона". По словам Алиханова, власти будут добиваться пересмотра решения.

Позже член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что "попытка установления транспортной блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над этим регионом".

При этом в России пригрозили ответом Литве на транспортную блокаду подсанкционных товаров в Калининградской области.

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