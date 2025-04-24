В одной из комнат установили кресло в режиссерском стиле, зеркало и гримерный светильник.

Министр обороны США Пит Хегсет поручил превратить "Зеленую комнату" в Пентагоне в гримерную студию, в которой высокопоставленные чиновники могут готовиться к выступлениям перед телекамерами. Об этом изданию The Hill сообщил представитель Минобороны США.

Что поручил сделать Хегсет

"Многие изменения в "Зеленой комнате" заключалось в модификации мебели - кресло в режиссерском стиле, зеркало и гримерный светильник - все это было добавлено из имеющихся запасов. Столешница была добавлена и изготовлена собственными силами Директората по обслуживанию помещений, службы штаб-квартиры в Вашингтоне", - сказал представитель Минобороны США журналистам.

Также в CBS News писали, что переоборудование помещения обошлось в несколько тысяч долларов. Тем не менее в пресс-службе Пентагона опровергли эту информацию.

Видео дня

"В этом обновлении мы были намеренно консервативны и выбрали несколько менее дорогих, имеющихся в наличии материальных решений, которые обеспечивают секретарю и другим VIP-персонам необходимую поддержку и пространство для общения с прессой на камеру", - добавили пресс-службе.

Демократы высмеяли Хегсета

Кроме того, на эту информацию уже отреагировали американские чиновники. В The Hill поделились, что демократы высмеяли Хегсета за переоборудование комнаты в Пентагоне.

В частности, сенатор Рубен Гальего заявил, что единственный макияж, который должен быть у министра обороны США - грим как у героя Арнольда Шварценеггера из фильма "Хищник".

"Источники говорят, что его любимые средства для макияжа в Пентагоне - консилер и маскировочный крем", - написал лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер в своем посте в соцсети X.

Кроме того, депутат Тед Льеу пошутил на своей странице в соцсети X, что "ничто так не кричит о культуре воинов, как студия макияжа".

Хегсет "слил" детальные военные планы США в чате Signal с женой и братом - что известно

Ранее в CNN писали, что министр обороны США Пит Хегсет передал детали операции против хуситов в чате Signal, где были его жена, брат и адвокат. Отмечается, что это произошло с его личного телефона.

Расследование по утечкам данных ведет исполняющий обязанности генерального инспектора Минобороны. Все ли участники чата имели допуск к секретной информации - неизвестно. Представитель Пентагона заявил, что "ни в одном чате Signal не было секретной информации".

Вас также могут заинтересовать новости: