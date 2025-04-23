Глава Пентагона призвал европейские страны последовать примеру Польши.

Америка больше не может быть гарантом безопасности для Европы. Такое заявление сделал министр обороны США Пит Хегсет, выступая в Колледже Сухопутных войск США в Карлайле, штат Пенсильвания.

"Время, когда США были единственным гарантом европейской безопасности, прошло. Это давно должно было произойти", - сказал Хегсет.

По словам главы Пентагона, Европа должна активизироваться и наращивать свою военную мощь для укрепления НАТО.

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Он подчеркнул, что из-за современных угроз нужен другой подход к коллективной безопасности, в связи с чем Хегсет призвал европейских союзников по НАТО увеличить расходы на оборону.

Министр обороны США добавил, что Вашингтон продолжит добиваться от них увеличения военных расходов до 5% ВВП, так как "2% - это недостаточно". Хегсет поставил в пример Польшу, которая ранее обязалась тратить 5% своего ВВП на оборону.

Также он отметил, что Соединенные Штаты передали управление контактной группой по обороне Украины Германии и Великобритании. По словам Хегсета, это "символизирует переход к более широкому вовлечению партнеров в вопросах обороны и безопасности".

Возможность вывода американских войск из Европы

Как писал УНИАН, европейские лидеры опасаются, что США выведут свои войска без предупреждения. По данным Bloomberg, они призвали Вашингтон координировать любые планы по сокращению американского военного контингента на континенте.

Соответствующие опасения были высказаны на фоне сообщений о том, что США планируют вывести из Восточной Европы до 10 тысяч своих военных.

Издание NBC News сообщило, что администрация Трампа хочет, чтобы европейские союзники взяли на себя больше ответственности за собственную оборону. Это позволит Вашингтону сосредоточить свои военные ресурсы на Китае и на других приоритетах.

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