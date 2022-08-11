Страны ЕС призвали остановить выдачу виз гражданам РФ и Беларуси.

Сейм Латвии 11 августа признал Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм. Страны Европейского союза призвали немедленно остановить туризм и выдачу виз гражданам РФ и Беларуси

Об этом сообщает BB.lv.

Отмечается, что латвийские депутаты признали насилие России в отношении мирного населения Украины и других стран терроризмом.

В связи с этим Латвия призвала страны ЕС увеличить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украины, и поддержать инициативы по осуждению военных действий РФ и привлечению виновных к ответственности. Также предлагается изолировать Россию от международных и региональных организаций.

Кроме того, в Латвии призвали ввести равноценные санкции против Беларуси как сторонника военной агрессии Москвы.

Как ранее сообщал УНИАН, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал ЕС признать Россию государством-спонсором терроризма, потому что поведение рашистов похоже на ИГИЛ.

В свою очередь Сенат США единогласно поддержал резолюцию, которая призывает госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее преступления в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

2 августа в Латвии одобрили проект резолюции о признании насильственных действий Российской Федерации против Украины и ее жителей терроризмом.

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