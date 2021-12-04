Отмечается, что в русскоязычных школах обучение на эстонском будет увеличено сначала до 40%, затем до 60% и до 75% в 2035 году.

В Эстонии к 2035 году планируют отказаться от преподавания в школах на русском языке. Все предметы в учебных заведениях будут вести только на государственном языке.

Как передает ERR, переход на обучение в школах только на эстонском будут осуществлять в рамках разработанного "Плана развития эстонского языка", который охватывает период с 2021 по 2035 годы. В частности, обучение в школах и детских садах, которые финансируются государством и местным самоуправлением, должны вести только на государственном языке.

По словам министра образования и науки Эстонии Лийны Керсны, в русскоязычных школах обучение на эстонском языке будет увеличено сначала до 40%, затем до 60% и до 75% в 2035 году. Это связано с тем, что 25% обучения в школах Эстонии ведут на иностранных языках.

"Поэтому мы говорим, что преподавание предметов должно проводиться преимущественно на эстонском, а остальное - на иностранном языке", - пояснила Керсна.

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Сейчас в стране примерно 14% всех школ – русскоязычные. Власти хотят, чтобы у них шаг за шагом все больше предметов преподавали на эстонском языке.

Керсна добавила, что в российских школах не хватает специалистов, которые бы могли проводить занятия на эстонском языке. Поэтому государство увеличило заказы для университетов по подготовке новых педагогов.

Однако желание эстонских властей вести обучение в школах только на государственном языке вызвало сопротивление у защитников русских школ в Эстонии. Они уже даже обратились к Верховному комиссару ОБСЕ по правам национальных меньшинств. Противники идеи предложили вернуть в Эстонию и Латвию постоянные миссии ОБСЕ для осуществления на месте мониторинга ситуации с образованием на русском языке.

Стоит отметить, что Эстония столкнулась с проблемой языка обучения, как и Украина, где с июля 2019 года вступил в силу закон об украинском языке, регулирующий его функционирование и применение как государственной в сферах общественной жизни по всей стране.

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Автор: Виктория Гордиенко