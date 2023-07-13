Он заявляет, что сейчас гражданский конфликт в РФ происходит внутри элит.

Для того, чтобы в России началась гражданская война, есть два условия: недовольная армия и недовольные национальные автономии. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил российский правозащитник Марк Фейгин.

Он убежден, что поражение России в войне станет предпосылкой гражданского конфликта в стране. Фейгин провел параллели с Первой мировой войной, когда подписание Брестского мира и приход к власти большевиков привели к гражданской войне 1917 года.

Правозащитник заявляет, что сейчас гражданский конфликт в РФ происходит внутри элит, и свидетельство этому - бунт главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Он недоволен результатами войны, ведь принесено в жертву многое, а результата так и не получено.

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"Настроение для гражданской войны (в России, - УНИАН.) есть, но готовности мы толком не видим. Даже этот дурак Пригожин не довел до конца ничего. Тронуться, сбить самолет и несколько вертолетов – это не гражданская война", - заявляет Фейгин.

Он подчеркнул, что для развертывания гражданского конфликта нужно привлечь население РФ, прежде всего - недовольные солдатские массы. Второе - свое слово должны сказать республики: заявить о неучастии в этой войне, убежден российский правозащитник:

"То есть второй фактор - это национальное самосознание и центробежные силы в национальных элитах автономий".

И третье, продолжил Фейгин, это недовольство из-за простоя предприятий, невыплат зарплат олигархами.

"Но мы не можем говорить о сроках – что еще нужно, какой должна быть последняя гиря на этих весах, чтобы все это заработало. Что должно стать этой гирькой? Крым и его деоккупация? Эскалация ядерного конфликта? Это пока что вопрос открытый. Должно быть что-то, что добьет элиту, и она потребует немедленно всю эту историю сворачивать", - подытожил правозащитник.

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