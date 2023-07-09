В России уже идут процессы, которые четко свидетельствуют о том, что Путин не удержит власть, считает Подоляк.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал три составляющие, которые могут ускорить внутренние процессы "эрозии" в России. Среди них – активные действия ВСУ на поле боя и санкции против России.

Мнение о взаимозависимости победы Украины, поражения России и переворота внутри РФ он высказал в эфире телемарафона. Подоляк заявил, что это параллельные процессы, которые уже набирают обороты.

"Это не то, что мы здесь выиграли, и уже война закончилась, и там в России процессы начинаются, нет. Процессы в России уже распада, как такового, я имею в виду, путинской политической системы, уже начались, они уже очевидны. Это будут параллельные процессы", – акцентировал Подоляк.

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Советник главы Офиса президента объяснил, что с одной стороны, будут существенные поражения России по линии фронта. По его словам, сейчас идет период формирующих операций.

"То есть когда давление увеличивается постепенно на передние, вторые эшелоны российской обороны. Сегодня мы говорим об атаке Украины. То есть не говорим, что Россия будет что-то делать, а попытается защитить то, что она у нас украла. С другой стороны, идет уничтожение логистических цепочек РФ, чтобы они свои резервы не подтягивали. То есть, здесь будет параллельно накопление активных действий Украины, которые приведут к обвалу линии фронта на том или ином направлении", – констатировал Подоляк.

Параллельно с тем, в России уже идут процессы, которые четко свидетельствуют о том, что Путин не удержит власть.

"Путина, как президента уже не существует – это фикция. Когда закончился однодневный мятеж, который существенно напугал политические элиты в РФ, именно в это время уже было видно, что Путин абсолютно точно не воспринимается как человек, который умеет контролировать ситуацию, который является сильной, которого надо слушать, который является сакральным", – подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что власть Путина уже сильно шатается, но пока российские элиты не имеют единства во всех вопросах относительно своего будущего. Также нет единого мнения о том, кто может быть компромиссными фигурами для перехвата власти у достаточно слабого Путина.

Советник главы Офиса президента подытожил, что ускорить внутренние процессы "эрозии" в России могут три составляющие. Первая – это активные и эффективные действия ВСУ, ведь "тогда будет окончательно деморализована российская армия". Вторая составляющая – важные публичные дипломатические сигналы, "абсолютно конкретные политические заявления или действия наших партнеров". Третьей составляющей Подоляк назвал существенное ограничение для России участия в международных институтах и увеличение санкционного давления.

Ситуация в России: прогнозы

После того, как 23-24 июня состоялся неудачный мятеж лидера "вагнеровцев" Евгения Пригожина, многие эксперты отмечают, что на этом попытки путча в России не завершатся. В частности, 7 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что для нового, успешного и масштабного бунта в РФ нужно 2-3-4 тактических существенных поражения российских оккупантов по линии фронта. По его оценке, мятеж главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина стал своеобразным тренингом для российского общества и продемонстрировал, как дальше будут развиваться события. Он также считает, что Россия пройдет через гражданскую войну.

В то же время в украинской разведке говорят, что режим Путина уже шатается. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что движущей силой для начала гражданской войны в РФ могли бы стать представители общества, но таких там нет. При этом есть другая группа людей – те, кто готовы бороться за свои собственные интересы. Они могут подтолкнуть начало внутреннего конфликта внутри России.

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