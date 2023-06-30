Цель тех, кто стоит за мятежом вместе с Пригожиным, - пойти по сценарию "мягкого" отстранения Путина от власти, считает глава правления общественной организации "Центр военно-правовых исследований".

Председатель правления общественной организации "Центр военно-правовых исследований" Александр Мусиенко рассказал, чем для России может закончиться мятеж частной военной компании "Вагнер", которой руководит Евгений Пригожин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом эксперт рассказал во время дискуссионной панели "Мятеж Пригожина и его влияние на политическую ситуацию в России и ход российско-украинской войны". Мусиенко отметил, что сейчас в ситуации с внутриполитическими процессами в России происходит "антракт, пауза".

"Оно дальше будет назревать. И оно непременно закончится двумя вещами. Первая вещь - это или отстранение Путина (российский диктатор Владимир Путин - Ред.) от власти в мягком сценарии, так, как было с Ельциным (первый президент РФ Борис Ельцин - Ред.). И переход власти, скорее всего, к Шойгу, министру обороны (Сергей Шойгу - Ред.). Он ему передаст полномочия. Или кому-то другому. И второе - это уход и свержение власти Путина из-за гражданской войны и возможный распад России", - сказал он.

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В то же время, добавил эксперт, цель тех, кто сейчас стоит за мятежом совместно с Пригожиным, - пойти по первому сценарию, что Украину не очень устраивает. "Потому что мы заинтересованы больше во втором. Больше сокрушительных последствий", - отметил Мусиенко.

Говоря о причинах этого мятежа, эксперт по политическим вопросам, представитель Украинского института будущего Игорь Попов отметил, что здесь речь идет, в частности об интересах и планах самого Пригожина и части его полевых командиров.

"Это было сохранение и расширение своего статуса. Потому что их заставляли слиться с вооруженными силами Российской Федерации, а самого Пригожина собирались минимально оставить в управлении этими подразделениями", - сказал он.

Экспер отметил, что по другой теории, многие влиятельные лица в России, Кремле, Главном управлении российского Генштаба также имели свой план.

"Этот план - это переформатирование системы принятия политических решений в России, это ослабление влияния военного руководства и военной группы на политические решения, это усиление всех спецслужб... Это ослабление единоличного руководства страной Владимиром Путиным", - отметил Попов.

Кроме того, по мнению эксперта, это также "большой шаг к тому, что, возможно, изменится главный сценарий 2024 года для внутренней политики России: это от переизбрания и консервации режима до транзита к другому лицу".

"А это, конечно, повлияет и на их военный план, и напрямую повлияет на Украину", - сказал Попов.

Так, считает он, "если личные цели Пригожина сегодня не достигнуты, то что касается глобального плана и глобального мятежа элит, то ситуация продолжается". "Она может развиваться как в одну, так и в другую сторону", - отметил эксперт.

Что надо знать о мятеже в России - не пропустите важное

Как сообщал УНИАН, 23 июня главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался на удар по позициям его наемников: якобы российские войска пытались уничтожить "вагнеровцев". В связи с этим он объявил "марш справедливости" на Москву, чтобы остановить министра обороны России Сергея Шойгу.

Наемники взяли под контроль Ростов-на-Дону, после чего выдвинулись на столицу России. В 200 километрах от Москвы Пригожин внезапно развернул колонну после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

По сведениям CNN, в российских спецслужбах или в военном руководстве могли знать о подготовке мятежа Пригожина.

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