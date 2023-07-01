Перед приездом диктатора на территории Кремля пришлось замывать кровь, выяснили журналисты.

В Кремле в понедельник, 26 июня, перед тем, как там выступил российский диктатор Владимир Путин, произошел кровавый инцидент - тяжелую травму при неизвестных обстоятельствах получил ветеран Управления делами президента 72-летний Юрий Кузьмин.

Мужчину нашли с проломленным черепом на Соборной площади (исторический и архитектурный центр Кремля), сообщает "ВЧК-ОГПУ" в Telegram, ссылаясь на сведения источника. По его данным, пострадавшего отправили в московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, а кровь, которая была на месте падения, "тщательно замылили перед самым приездом Путина".

"…26 июня утром, около 8 часов утра на Соборной площади в Кремле при неизвестных обстоятельствах тяжелую травму головы получил… Кузьмин. Как минимум последние 20 лет он трудился в различных околокремлевских обслуживающих президента организациях…", - отмечается на канале.

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24 июня в РФ члены частной военной компании "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным устроили мятеж. Наемникам, в частности, удалось взять под контроль Ростов-на-Дону и Воронеж, ликвидировать российский самолет, на борту которого находились 10 офицеров, и даже выдвинуться в сторону Москвы.

"Вагнеровцы" перестали бунтовать после того, как Пригожин с ведома Владимира Путина поговорил с псевдопрезидентом Беларуси Александром Лукашенко. Членам ЧВК "Вагнер" дали гарантии безопасности, и они могут отправиться в Беларусь.

Позже было анонсировано якобы "судьбоносное" выступление Путина. Диктатор поздно вечером 26 июня из Кремля достаточно вяло высказался о том, что произошло в РФ, в частности, поблагодарил россиян "за выдержку". Уже 27 числа Путин выступил на московской Красной площади перед военными и сказал, что фактически была остановлена гражданская война.

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