Уильям Бернс заявил, что вооруженное восстание было вызовом российскому государству, а недовольство разъест Кремль.

Вооруженный мятеж главаря наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина был вызовом российскому государству, который продемонстрировал разрушительный эффект войны России в Украине.

Об этом директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил в субботу во время лекции для британской некоммерческой организации Ditchley Foundation, пишет Reuters.

"Поражает то, что Пригожин предшествовал своим действиям резкие обвинения в лживом обосновании Кремлем вторжения в Украину и ведении войны российским военным руководством. Влияние этих слов и действий будет проявляться в течение некоторого времени - яркое напоминание о разрушительном влиянии войны Путина на его собственное общество и его собственный режим", - сказал Бернс.

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Бернс назвал мятеж Пригожина "вооруженным вызовом российскому государству". Он добавил, что мятеж был "внутренним делом России, в котором Соединенные Штаты не принимали участия и не будут участвовать".

Бернс также отметил, что война стала стратегической неудачей России, выявив ее военную слабость и нанеся ущерб российской экономике на годы вперед, в то время как военный альянс НАТО рос и укреплялся.

Глава ЦРУ сказал, что" будущее России как младшего партнера и экономической колонии Китая "формировалось"ошибками Путина".

Он добавил, что недовольство в России войной против Украины создает редкую возможность вербовать шпионов - и ЦРУ воспользуется этим.

"Недовольство войной будет продолжать разъедать российское руководство под постоянной диетой государственной пропаганды и практикой репрессий. Это недовольство создает уникальную возможность для нас в ЦРУ - в нашей основе это человеческая разведывательная служба. Мы не позволим ей пропасть зря", - сказал Бернс.

Мятеж Пригожина в России - новости

Как сообщал УНИАН, 24 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о начале "Марш справедливости" с целью дойти до Москвы. Бывший "повар Путина" обвинил российских военных в нанесении удара по одному из лагерей своей ЧВК. 25 июня утром Пригожин заявил о захвате боевиками "Вагнера" военных объектов в Ростове-на-Дону, а под вечер сообщалось, что "мятежники" якобы дошли почти до окраин Московской области.

Президент страны-агрессора Владимир Путин публично обвинил Пригожина в измене. Впоследствии, после переговоров с беларуским диктатором Александром Лукашенко Пригожин остановил поход своих боевиков.

На этой неделе военный преступник Путин поблагодарил свою армию и силы безопасности за то, что они якобы предотвратили то, что, по его словам, могло перерасти в гражданскую войну, и сравнил мятеж Пригожина с хаосом, который в 1917 году привел к двум революциям в России.

В течение нескольких месяцев до мятежа Пригожин открыто оскорблял высшее военное руководство РФ, используя различные грубые высказывания и тюремный сленг, но Путин оставил эти обвинения без публичного ответа.

После того, как было заключено соглашение о прекращении мятежа, Кремль пытался сохранить спокойствие: Путин обсуждал развитие туризма, якобы встречался с людьми в Дагестане и обсуждал идеи экономического развития.

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