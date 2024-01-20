В Белом доме заявляют, что Украина в ближайшие недели исчерпает некоторые возможности противовоздушной обороны и артиллерии.

В Белом доме заявили, что в случае, если Конгресс не выделит Украине дополнительную помощь, Россия может выиграть войну за считанные недели – в лучшем случае месяцы.

Об этом, по данным телеканала NBC News, заявили советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и директор разведки Аврил Хейнс на встрече с лидерами Конгресса, которая состоялась в среду.

Они отметили, что Украина исчерпает определенные возможности противовоздушной обороны и артиллерии "в ближайшие недели". Также Салливан подчеркнул, что положение Украины в течение года станет еще тяжелее, и назвал конкретные диапазоны дат, когда Украина исчерпает различные возможности в краткосрочной перспективе.

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По данным источников телеканала, чиновники Белого дома "все больше встревожены перспективой того, что Байден не сможет выполнить свое обещание быть рядом с Киевом столько, сколько нужно".

Также представители Белого дома заявили конгрессменам, что отсутствие помощи Украине"может побудить другие страны, которые полагаются на США, включая Японию и Южную Корею, переосмыслить свои альянсы".

"Двухпартийная группа лидеров Конгресса на встрече согласилась, что оказание помощи Украине является приоритетом национальной безопасности, но признала, что существуют разногласия относительно того, как действовать законодательно", - говорится в статье.

Помощь Украине от США

Белый дом еще в октябре 2023 года запросил у Конгресса предоставление дополнительной помощи Украине и Израилю, но документ до сих пор так и не приняли.

На днях президент США Джо Байден встретился с руководством Конгресса, чтобы обсудить с ними стратегические последствия для самой Америки от непредоставления помощи Украине. Он жестко раскритиковал несговорчивость парламента по украинскому вопросу и заявил, что они "ставят под угрозу национальную безопасность США, НАТО и остального свободного мира".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что крайний срок одобрения помощи от США, чтобы задержка не повлияла на ситуацию на поле боя, – это конец января.

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