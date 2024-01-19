Филип Гордон подчеркнул, что на самом деле дискуссия точится не вокруг вопроса, стоит или нет одобрять помощь Украине.

Большинство членов обеих палат Конгресса Соединенных Штатов поддерживает продолжение масштабной поддержки Украины. Такое заявление во время Всемирного экономического форума в Давосе сделал советник вице-президента США по вопросам нацбезопасности Филипп Гордон.

"В конце концов, я думаю, что мы получим помощь для Украины, но за каждый день, прожитый без этой поддержки, мы платим большую цену", – приводит его слова"Укринформ".

По его словам, дискуссия точится не вокруг вопроса, стоит или нет одобрять помощь Украине. Большинство в Конгрессе США считает, что это правильный шаг, говорит Гордон.

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Однако те из законодателей, которые сейчас блокируют принятие этого решения, имеют другие приоритеты. Они связаны с безопасностью внутренней границы США,

"На них ляжет значительная ответственность, если они будут стоять на пути того, что на самом деле является правильным решением", – добавил Гордон.

Помощь Украине от США: важные новости

Президент США Джо Байден встретился с представителями Конгресса, чтобы обсудить вопрос одобрения финансирования для дальнейшей помощи Украины. По итогам этой встречи он сообщил, что большинство в Конгрессе поддержит это решение. В то же время говоря о вопросе о том, сможет ли незначительное меньшинство этому помешать, он подчеркнул, что это "было бы катастрофой".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что крайний срок одобрения помощи от США, чтобы задержка не повлияла на ситуацию на поле боя, – это конец января.

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