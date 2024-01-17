Кулеба отметил, что война продолжается, и надо принимать решения о поддержке Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что крайний срок одобрения помощи от США, чтобы задержка не повлияла на ситуацию на поле боя, – это конец января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время участия в панельной дискуссии об изменениях глобального контекста в Давосе. В частности, у главы МИД спросили, какими будут последствия, если Конгресс США не одобрит запрос президента Джо Байдена на выделение дополнительного финансирования для Украины суммой около 61 млрд долларов.

"С финансовой точки зрения, конечно, это очень важно, потому что позволит нам продолжать укреплять нашу армию. Это поможет и нашей макрофинансовой стабильности. Но эта помощь также очень важна политически, потому что даст нам очень четкое послание, что США останутся с нами", – сказал Кулеба.

Министр указал на очень вредные политические последствия, если Украину оставят без помощи. Он добавил, что в США не ставят под сомнение вопрос о поддержке Украины, но основное внимание Конгресса касается обсуждения внутренних вопросов – в частности, безопасности южной границы с Мексикой.

При этом, как отметил Кулеба, война продолжается и надо принимать решения о поддержке Украины. По его словам, крайний срок для утверждения необходимой помощи, чтобы задержка не повлияла на ситуацию на поле боя, –это конец января.

"Конец января. Это нам говорят американские партнеры. И все остальные из разных политических спектров", – резюмировал Кулеба.

Помощь Украине от США: это стоит знать

Президент США Джо Байден пригласил лидеров Конгресса на встречу в Белом доме, чтобы обсудить свой запрос на финансирование Украины, Израиля и границы.

Белый дом еще в октябре 2023 года запросил у Конгресса дополнительную финансовую помощь Украине и Израилю, однако запрос так и не был одобрен. Перед новогодними праздниками республиканцы ушли на каникулы без окончательного голосования. Краеугольным камнем стал вопрос безопасности американской границы.

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