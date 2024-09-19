Будапешт пропустил срок уплаты штрафа в размере 200 млн евро за нарушение законодательства ЕС о предоставлении убежища.

Европейский Союз заявил, что вычтет 200 млн евро из бюджетных выплат Венгрии, что усиливает напряженность в отношениях с правительством премьер-министра Виктора Орбана из-за его подхода к иммиграции. Об этом пишет Financial Times.

Решение высшей судебной инстанции ЕС было принято на следующий день после того, как Будапешт пропустил срок уплаты штрафа в размере 200 млн евро за нарушение законодательства ЕС о предоставлении убежища. Еврокомиссия, в соответствии с действующими правилами, переходит к "процедуре взаимозачета" и вычтет эту сумму из будущих выплат Будапешту из бюджета ЕС.

"Теоретически, любые платежи могут быть рассмотрены, ничего не исключено", – заявил представитель Еврокомиссии.

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В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение Европейского суда, сказал, что "ведется охота на политиков и правительства, которые выступают против миграции"

Издание отмечает, что ЕС неоднократно замораживал фонды ЕС для Венгрии из-за беспокойства по поводу верховенства права в восточноевропейском государстве.

В декабре 2020 года Суд ЕС поддержал жалобы Комиссии на то, что процедура предоставления убежища в Венгрии нарушает законодательство ЕС, допуская незаконное содержание заявителей в "транзитных зонах" и блокируя право заявителей на обжалование. Суд наложил свой штраф в июне 2024 года и обвинил Венгрию в "беспрецедентном и чрезвычайно серьезном нарушении законодательства ЕС" за невыполнение решения. Будапешт обвинили в пренебрежении и сознательном уклонении от применения общей политики ЕС.

Суд ЕС наложил ежедневный штраф в размере 1 млн. евро, пока Будапешт не внесет изменения в свое законодательство. Сейчас размер штрафа составляет почти 100 млн. евро. В понедельник, 16 сентября, Комиссия направила первое требование об уплате штрафов в течение 93 дней, но Венгрия отказалась уплатить средства и до сих пор не сообщила, что внесет необходимые изменения в законодательство.

Суд отметил, что "поведение Венгрии представляет серьезную угрозу единству права ЕС" и "серьезно подрывает принцип солидарности и справедливого распределения ответственности между государствами-членами".

Венгрия и ЕС: другие новости

Изложенная выше ситуация – уже не первый "спор" между Венгрией и ЕС. Правительство Орбана неоднократно пыталось заблокировать военную помощь ЕС Украине, а его представители продолжают встречаться с представителями РФ и Беларуси, в частности – с диктатором Владимиром Путиным.

Ранее в Венгрии начали выселять из приютов беженцев из Закарпатья. Это произошло согласно постановлению правительства страны об ограничении помощи украинцам, которое предусматривает право на жилье только для беженцев из тех областей, которые непосредственно пострадали от войны.

Европейская комиссия впоследствии начала рассматривать постановление правительства Венгрии о прекращении социальных выплат для украинских беженцев из районов, где не велись боевые действия. Там отметили, что временная защита украинским беженцам от ЕС включает доступ к проживанию, рынку труда, жилью, социальному обеспечению, медицинской и другой помощи во всех странах-членах экономического блока.

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