Это происходит в рамках постановления правительства страны об ограничении помощи украинцам.

В Венгрии начали выселять из приютов беженцев из Закарпатья. Это происходит согласно постановлению правительства страны об ограничении помощи украинцам.

Как пишет Радио Свобода, 120 закарпатских ромов, которые проживали в частном приюте, субсидируемом государством, были выселены в городе Коч 21 августа. Часть из них ночевала на улице.

Дело в том, что вчера вступила в силу поправка к указу венгерского правительства, которая предусматривает право на жилье только для беженцев из тех областей, которые непосредственно пострадали от войны.

Видео дня

Решение венгров вызвало беспокойство в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Там призвали пересмотреть его. По оценкам ООН, из-за решения правительства бесплатное жилье в Венгрии потеряют 2-3 тыс. беженцев. Правозащитники отметили, что наиболее уязвимыми являются представители ромского меньшинства из Закарпатской области, которые все еще живут в приютах, которые будут закрыты.

Многие из них имеют двойное украинско-венгерское гражданство, поэтому им отказывают в помощи в странах Евросоюза.

Отметим, в Венгрии в настоящее время проживают более 30 тыс. украинских беженцев.

Украинские беженцы

В начале лета Польша также заявила о сокращении поддержки украинских беженцев. В частности, с 1 июля вступили в силу новые условия для украинских беженцев. Единовременное пособие в размере 300 злотых (3 тыс. грн) отменено, изменились правила получения номера PESEL. Одним из изменений стало продление срока действия временной защиты для украинских беженцев до 30 сентября 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: