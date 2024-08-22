В Венгрии начали выселять из приютов беженцев из Закарпатья. Это происходит согласно постановлению правительства страны об ограничении помощи украинцам.
Как пишет Радио Свобода, 120 закарпатских ромов, которые проживали в частном приюте, субсидируемом государством, были выселены в городе Коч 21 августа. Часть из них ночевала на улице.
Дело в том, что вчера вступила в силу поправка к указу венгерского правительства, которая предусматривает право на жилье только для беженцев из тех областей, которые непосредственно пострадали от войны.
Решение венгров вызвало беспокойство в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Там призвали пересмотреть его. По оценкам ООН, из-за решения правительства бесплатное жилье в Венгрии потеряют 2-3 тыс. беженцев. Правозащитники отметили, что наиболее уязвимыми являются представители ромского меньшинства из Закарпатской области, которые все еще живут в приютах, которые будут закрыты.
Многие из них имеют двойное украинско-венгерское гражданство, поэтому им отказывают в помощи в странах Евросоюза.
Отметим, в Венгрии в настоящее время проживают более 30 тыс. украинских беженцев.
Украинские беженцы
В начале лета Польша также заявила о сокращении поддержки украинских беженцев. В частности, с 1 июля вступили в силу новые условия для украинских беженцев. Единовременное пособие в размере 300 злотых (3 тыс. грн) отменено, изменились правила получения номера PESEL. Одним из изменений стало продление срока действия временной защиты для украинских беженцев до 30 сентября 2025 года.