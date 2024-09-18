Сийярто раскритиковал решение забрать у венгерского еврокомиссара Оливера Варгеи портфель по расширению.

Лицемерие Брюсселя вокруг расширения ЕС поражает, и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "является частью этого". Об этом, цитируя главу МИД Венгрии Петера Сийярто, написал в соцсети Х представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

Он отметил, что это была реакция Сийярто на решение фон дер Ляйен забрать у венгерского комиссара Оливера Варгеи портфель комиссара по вопросам расширения ЕС. В Венгрии, в частности, отмечают, что страны Западных Балкан ждали членства в ЕС более 14 лет, "и за закрытыми дверями многие лидеры ЕС выступают против расширения, несмотря на поддержку общественности".

"Решение фон дер Ляйен четко показывает, что она является частью этого лицемерия, гарантируя, что портфель расширения не перейдет к Венгрии, которая выступает за расширение", - добавил спикер со ссылкой на слова Сийярто.

В то же время он добавил, что "несмотря на неудачи, Венгрия остается преданной поддержке вступления стран Западных Балкан в ЕС, и министр подчеркнул, что борьба за справедливое расширение будет продолжаться".

Венгрия и Евросоюз - последние новости

Граждане Венгрии высказались против вступления Украины в Евросоюз. Такие результаты показал опрос аналитического центра Policy Solutions.

Так, в прошлом году большинство венгров положительно относились к возможному вступлению новых членов, а в этом году только 45% опрошенных одобрили вступление Черногории - страны с наибольшей поддержкой среди венгров. Меньше всего венгры одобряют присоединение Украины к ЕС - 61% высказались против членства Украины.

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