Будапешт только принял новое постановление, Еврокомиссии понадобится время для его анализа, выяснения подробностей и изучения последствий.

Европейская комиссия рассматривает постановление правительства Венгрии о прекращении социальных выплат для украинских беженцев из районов, где не велись боевые действия.

Как сообщает заявление пресс-секретаря Еврокомиссии Аниты Гиппер, ведомство знает об этом постановлении и тщательно проанализирует его содержание.

"Но позвольте мне еще раз повторить позицию ЕС: мы едины в обеспечении защиты всем, кто спасается от путинских бомб", - подчеркнула Гиппер.

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По ее словам, Евросоюз делает все возможное для поддержки украинцев и продолжит обеспечивать их защиту "столько, сколько это потребуется". Спикер ЕК добавила, что временная защита украинским беженцам от ЕС включает доступ к проживанию, рынку труда, жилью, социальному обеспечению, медицинской и другой помощи во всех странах-членах экономического блока.

Поскольку Будапешт только принял новое постановление, Еврокомиссии понадобится время для его анализа, выяснения подробностей и изучения последствий. Для этого они свяжутся с венгерскими властями.

Украинские беженцы в Венгрии

Как сообщал УНИАН, 21 августа в Венгрии начал действовать новый закон, из-за которого тысячи украинских беженцев могут оказаться на улице или вернуться в Украину.

Впоследствии стало известно, что в Венгрии начали выселять из приютов беженцев из Закарпатья. Это происходит согласно постановлению правительства страны об ограничении помощи украинцам.

Венгрия предположила, что может начать перевозить мигрантов, которые появляются на ее границе, прямо в Брюссель, если она не сможет решить спор с Европейским союзом о штрафах за свою политику предоставления убежища.

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