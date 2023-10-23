По словам Бербок, сейчас необходимо позаботиться, чтобы Украина прошла эту зиму как можно лучше защищенной.

Европейский Союз сейчас отслеживает ситуацию с войной в Украине еще внимательнее, учитывая очевидную радость президента РФ Владимира Путина в связи с военным конфликтом на Ближнем Востоке.

Об этом сказала глава МИД Германии Анналена Бербок во время встречи министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге, сообщает "Украинская правда".

"Мы видим, что российский президент, конечно, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, точно радуется. Именно поэтому мы смотрим на Украину еще внимательнее, чем мы это делали в прошлом", – сказала глава МИД Германии.

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Она заявила, что сейчас необходимо позаботиться, чтобы Украина прошла эту зиму как можно лучше защищенной.

Помощь от Германии Украине

Ранее немецкие СМИ писали, что в запланированном бюджете Германии на 2024 год не хватает более пяти млрд евро на помощь для Украины.

На днях сообщалось, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли установки GEPARD и дроны.

Также недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что они уже готовят зимний пакет помощи для Украины. По его словам, основой поставок будут средства противовоздушной обороны.

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