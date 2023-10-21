Джейк Салливан заявил, что этот бюджетный запрос имеет решающее значение для укрепления национальной безопасности Америки и обеспечения безопасности американского народа.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что продолжающееся вторжение России в Украину и нападение ХАМАСа на Израиль представляют собой "глобальный переломный момент".

"Этот бюджетный запрос имеет решающее значение для укрепления национальной безопасности Америки и обеспечения безопасности американского народа", - сказал Салливан, пишет Associated Press.

Самая крупная статья запроса на дополнительное финансирование составляет 61,4 миллиарда долларов на поддержку Украины. Часть этих денег пойдет на пополнение уже предоставленных Пентагону запасов оружия.

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"Мир внимательно следит за тем, что Конгресс сделает дальше", - сказал Салливан.

В рамках этого предложения Израиль получит помощь в размере 14,3 миллиарда долларов. По данным Белого дома, большая часть этих денег пойдет на создание систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Помощь от США для Украины и Израиля

20 октября президент США Джо Байден официально попросил американский Конгресс о согласовании дополнительного финансирования с целью оказания поддержки союзникам и партнерам – Украине, Израилю, Тайваню – на общую сумму 106 миллиардов долларов. Наибольшая доля финансирования, 61,4 миллиарда долларов, предусмотрена именно для Украины: на военное оборудование для нашей страны, оказание экономической помощи и помощи в сфере безопасности.

Запрос Администрации президента США Джо Байдена к американскому Конгрессу о выделении дополнительного финансирования для помощи Украине в следующем финансовом году предусматривает выделение 11,8 миллиардов долларов со снижением ежемесячного размера помощи от 1,1 миллиарда до 825 миллионов.

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