В частности, в новую партию вошли радиостанции для танков Leopard.

Германия объявила о предоставлении Украине новой партии помощи. В нее вошли вездеходы, тягачи, терминалы спутниковой связи, автомобили для охраны границы и тому подобное.

Об этом говорится в обновленном перечне оказанной помощи, опубликованном на сайте немецкого правительства. В частности, в новую партию вошли радиостанции для танков Leopard.

Также Украина получит такую помощь:

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14 вездеходов Bandvagn 206;

мостоукладчик Biber;

2 инженерные машины WiSENT 1 MC;

99 терминалов спутниковой связи;

21 автомобиль для охраны границы;

20 тысяч защитных очков;

239 криптофонов;

7 тягачей HX81 и 8 прицепов к ним;

комплект для дронов Vector;

32 823 боеприпаса калибра 40 мм для гранатометов;

Кроме того, Берлин предоставит Киеву 1 202 инфузионных насоса. Это медицинское оборудование, предназначенное для непрерывного введения препаратов с точной дозировкой в течение длительного времени.

Помощь Украине

Украина получит 10 установок Slinger, которые предназначены для уничтожения БПЛА. Эта система устанавливается в кузов пикапа. Она отличается относительно небольшой ценой и автономностью.

Ранее США объявили о предоставлении Украине нового пакета помощи на общую сумму 325 млн долларов. Отмечалось, что он содержит средства противотанковой борьбы, кассетные боеприпасы, снаряды для артиллерии и тому подобное.

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