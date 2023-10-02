Германия объявила о предоставлении Украине новой помощи / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Германия объявила о предоставлении Украине новой партии помощи. В нее вошли вездеходы, тягачи, терминалы спутниковой связи, автомобили для охраны границы и тому подобное. 

Об этом говорится в обновленном перечне оказанной помощи, опубликованном на сайте немецкого правительства. В частности, в новую партию вошли радиостанции для танков Leopard.

Также Украина получит такую помощь:

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  • 14 вездеходов Bandvagn 206;
  • мостоукладчик Biber;
  • 2 инженерные машины WiSENT 1 MC;
  • 99 терминалов спутниковой связи;
  • 21 автомобиль для охраны границы;
  • 20 тысяч защитных очков;
  • 239 криптофонов;
  • 7 тягачей HX81 и 8 прицепов к ним;
  • комплект для дронов Vector;
  • 32 823 боеприпаса калибра 40 мм для гранатометов;

Кроме того, Берлин предоставит Киеву 1 202 инфузионных насоса. Это медицинское оборудование, предназначенное для непрерывного введения препаратов с точной дозировкой в течение длительного времени.

Помощь Украине

Украина получит 10 установок Slinger, которые предназначены для уничтожения БПЛА. Эта система устанавливается в кузов пикапа. Она отличается относительно небольшой ценой и автономностью.

Ранее США объявили о предоставлении Украине нового пакета помощи на общую сумму 325 млн долларов. Отмечалось, что он содержит средства противотанковой борьбы, кассетные боеприпасы, снаряды для артиллерии и тому подобное.

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