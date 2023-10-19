В анонсированном пакете, будет "все, что необходимо для противовоздушной обороны".

Германия продолжит поставки оружия Украине и уже готовит зимний пакет военной помощи. Ключевым элементом станут средства противовоздушной обороны.

Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц во время выступления в бундестаге, сообщает Tagesschau. Он пообещал дальнейшие поставки оружия и финансовую поддержку Украине. По словам канцлера, в анонсированном пакете, будет "все, что необходимо для противовоздушной обороны".

Как отмечается, Германия поставит Украине дополнительную единицу зенитно-ракетного комплекса Patriot, комплексы Iris-T, зенитные танки Gepard и боеприпасы, необходимые для этого. Добавляется, что в Европе будут дискуссии о том, как обеспечивать финансовую помощь Украине. Это касается и среднесрочной финансовой системы ЕС. Позиция ФРГ заключается в том, что потребности Украины можно обеспечить не только дополнительными деньгами, а и "переставлением приоритетов".

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Помощь Украине - последние новости

Недавно стало известно, что в ближайшие месяцы Дания и Чехия поставят ВСУ боевые машины пехоты, танки, тяжелое вооружение и другие виды вооружений с производственных линий и складов в Чехии.

Литва также анонсировала передачу нового пакета военной помощи Украине. В него войдут, в частности, две пусковые установки систем противовоздушной обороны NASAMS.

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