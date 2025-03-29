Более 60 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

В ночь на 29 марта 2025 года (начиная с 20:00 28 марта) российские захватчики атаковали Украину 172-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, атака происходила одновременно с нескольких направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Видео дня

"По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 94 ударных БпЛА типа Shahed на севере, востоке и в центре страны. 69 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате российской атаки пострадали Днепропетровская, Харьковская и Сумская области.

Российская атака дронами - что известно

Вечером 28 марта российские войска нанесли массированный дроновой удар по Днепру. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере четыре человека, еще 21 - ранены.

По данным ГСЧС, вражеская атака вызвала масштабные разрушения и пожары. Горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи, СТО. Также пострадали многоэтажки и 21 автомобиль.

Как писал УНИАН, Украина начала применять новейшую технологию для перехвата "шахедов". Изделие стоит около $5000, тогда как стоимость дронов-камикадзе противника составляет более $150 тыс.

Вас также могут заинтересовать новости: