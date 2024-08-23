Есть высокий шанс, что все ограничатся тактическими ударами на театре боевых действий, говорят эксперты.

Из-за нерешительности Запада в противодействии российской агрессии в Украине Китай, вероятно, решил, что сможет "малой кровью" захватить Тайвань. Так что мир катится к ядерной войне. Группа аналитиков Центра новой американской безопасности (Вашингтон) попыталась смоделировать, как именно будет выглядеть Первая ядерная война, пишет The Economist.

В своем сценарии аналитики сосредоточились не на причинах и развертывании военного противостояния, а на его переходе от конвенциональной, то есть обычной войны, к ядерной войне. Итак, по сценарию, на дворе 2032 год, и война за Тайвань идет уже 45 дней. Стремясь добиться военной победы и принудить США к уступкам, Китай применяет тактическое ядерное оружие непосредственно на театре боевых действий - по военным базам США на острове Гуам или атолле Кваджалейн, или непосредственно по авианосной группе американского флота прямо в море.

Считается, что современное тактическое ядерное оружие способно наносить значительный локальный эффект при ударах по военным целям, минимально затрагивая гражданское население прилегающих территорий. Как отмечают аналитики, в теории граница между маломощным тактическим ядерным оружием и высокоточным обычным оружием с точки зрения последствий и эффекта сегодня "стирается".

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К тому же после нескольких недель интенсивной войны запасы конвенционного высокоточного оружия начнут исчерпываться, что дополнительно стимулирует Пекин прибегнуть к применению ядерного оружия для достижения тактических военных целей.

Результатом применения ядерного оружия при таком сценарии, вероятно, станет "странная ядерная война". По мнению аналитиков, есть высокая вероятность, что США воздержатся от применения ядерного оружия в ответ на тактические ядерные удары по их военным базам на театре боевых действий.

Суть в том, что США имеют много относительно изолированных военных баз в этом регионе мира, поэтому потери будут чисто военными. Зато ответные удары придется наносить по материковому Китаю, что приведет к многочисленным гражданским жертвам. Особенно учитывая то, что у США не так уж и много тактического ядерного оружия - большинство арсенала составляет мощное стратегическое оружие.

"Ядерная стратегия имеет собственную жуткую грамматику, которая пропитана предположениями и опытом холодной войны и переформирована во время развития военных технологий. Однако все сводится к политике", - пишет The Economist.

По мнению аналитиков, главный вопрос заключается в том, сочтет ли американский президент гибель 5000 американских моряков от тактического ядерного удара достаточным основанием для применения ядерного оружия в ответ, или продолжит полагаться на конвенционные вооружения.

Противостояние США и Китая

Как писал УНИАН, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину китайские эксперты боялись, что эта война навредит Китаю и самой РФ. В конце концов, их прогнозы оправдались, но сейчас в Китае все делают вид, будто Россия и Китай только выиграли от войны в Украине.

Обозреватели опасаются, что в Китае восприняли нерешительность Запада по поддержке Украины как готовность уступить перед лицом значительных потерь. Вероятно, этот вывод преувеличен и недооценивает решительность, в частности, американцев. Но сам факт представлений о слабости Запада ставит мир перед угрозой.

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