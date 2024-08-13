Китайские эксперты верно предсказали весь негатив от российского вторжения, но теперь китайцы молчаливо игнорируют наступление этих последствий.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину китайские эксперты боялись, что эта война навредит Китаю и самой РФ. В конце концов, их прогнозы оправдались, но сейчас в Китае все делают вид, будто Россия и Китай только выиграли от войны в Украине, пишет Foreign Affairs.

Правительство Китая в публичной риторике с самого начала демонстрировало осторожную, а затем все более откровенную поддержку российской агрессии против Украины. Однако в экспертной среде Китая реакция на войну была наоборот обеспокоенной.

Как отмечает Foreign Affairs, хотя подавляющее большинство университетов и аналитических центров в Китае финансируются государством, аналитики и ученые, которые там работают, все же сохраняют определенную независимость, а их взгляды оказывают определенное влияние на правительство. После начала войны в Украине эти аналитики открыто выражали обеспокоенность, что европейский конфликт может повредить отношениям Китая с Европой и Соединенными Штатами, еще больше расколоть мировую экономику и уменьшить богатство и могущество России, важнейшего партнера Китая.

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"Негативное влияние войны на Китай [будет] огромным", - утверждал в мае 2022 года один из ведущих китайских учёных в области международных отношений Янь Сюэтун.

Некоторые, например Ван Юнли, бывший вице-президент Банка Китая, были обеспокоены тем, что санкции будут угрожать глобализации, от которой зависит китайская экономика.

Прошло более двух лет с начала войны в Украине. Практически все эти беспокойства китайских аналитиков оправдались, однако вместо того, чтобы осознать это, китайцы наоборот преисполнились осторожным оптимизмом. Их радует, что полного краха ни российской, ни тем более китайской экономики не произошло. А Россия к тому же успешно наращивает производство оружия и смогла избежать полной дипломатической изоляции, о чем, например, свидетельствует недавний визит премьер-министра Индии в Москву. Также китайцев очень вдохновил раскол в политической среде США по вопросу поддержки Украины.

Вместе с тем экспертная дискуссия в Китае сегодня полностью игнорирует негативные последствия войны. Так, Китай на самом деле понес и экономические, и дипломатические потери из-за своей поддержки российской агрессии. Хотя полного разрыва отношений Европы с Пекином не произошло, они значительно ухудшились, и вернуть все назад, очевидно, уже не удастся.

Китайская экономика крайне зависима от глобальной торговли. Фрагментация мировой экономики - главный враг Китая. Однако санкции и военные угрозы, которые вызвала война в Украине, именно эти процессы и пробудила. В ущерб Китаю.

Очевидная параллель между уже войной РФ против Украины и ожидаемой войной КНР против Тайваня уже заставила США и их союзников в Индийско-Тихоокеанском регионе значительно усилить свою оборону.

Как пишет Foreign Affairs, сегодня в публичной дискуссии в Китае "не хватает настоящего признания расходов, которые Пекин взял на себя в результате своей поддержки войны Путина". Ранние оценки китайских экспертов относительно потенциального ущерба для Китая оправдались, но теперь их игнорируют или недооценивают.

Взгляды китайских аналитиков проливают свет на то, какие выводы китайское правительство сделало из войны в Украине. И похоже на то, что это совершенно неправильные выводы.

"Многие пришли к выводу, что Запад не хочет конфликтов и устает от поддержки демократий, которые сталкиваются с мощным вторжением, когда экономические издержки становятся высокими. Этот вывод часто преувеличен и, возможно, недооценивает решимость американцев. Но сам факт, что они (китайцы) его нарисовали, говорит о том, что Тайваньский пролив - и мир в целом - может двигаться в еще более опасном направлении", - пишет Foreign Affairs.

Ситуация в Восточной Азии: последние новости

Как писал УНИАН, Китай начал накапливать дефицитное сырье на случай длительной войны и блокады. Вероятно, Пекин сделал выводы из войны в Украине и уже не надеется на удачный блицкриг с Тайванем.

Также мы рассказывали, что Россия и Китай недавно решили проверить американскую ПВО на Аляске. Когда два бомбардировщика КНР и два российских бомбардировщика влетели в зону ПВО Аляски, истребители ВВС США и Канады поднялись в воздух, чтобы встретить их.

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