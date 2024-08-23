Пытаясь избежать эскалации, Запад все время шел на уступки агрессору, но Украина перевернула шахматную доску.

Западная стратегия полумер в поддержке Украины является облегченной версией "умиротворения" агрессора. И события на фронте свидетельствуют, что эта стратегия терпит крах. Такое мнение в авторской статье для издания Politico высказывает академический директор Амстердамского университета, бывший чиновник правительства США Эндрю Чахоян.

Он отмечает, что украинская операция в Курской области стала свидетельством того, что впервые за все 10 лет войны кто-то другой, а не Москва, сейчас определяет повестку дня.

"И это многое говорит о смелости, доблести и неустанном стремлении Украины к свободе, а также о нерешительности и коллективном отказе свободного мира признать настоящую опасность, которую представляет Россия - не только для Украины", - пишет он.

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Аналитик считает, что Запад не виноват в том, что Россия начала войну. Но Запад, по его мнению, должен осознать необходимость приложить усилия для ее окончания.

"Перекладывание этой общей ответственности на Украину является морально неоправданным, а также стратегически невыгодным. (...) И США, и Европа должны признать, что наш страх спровоцировать Москву является тем, что в конечном итоге надежно провоцирует Москву. Этот цикл должен закончиться", - отмечает он.

По словам Чахояна, Запад слишком рано расслабился, когда закончилась холодная война. Россия, как "государство Франкенштейна" построена не столько на идеологии, сколько на амбициях колониализма, считает он.

"Россия полагается на постоянную экспансию. Ее вторжения в соседние государства - это не аномалии, а исторические закономерности. Легитимность Москвы и стабильность ее хрупкой империи укоренены в бесконечном цикле завоеваний и господства, основанном на насилии, присвоении истории других наций и подчинении людей", - пишет аналитик.

Чахоян убежден, что на Западе неправильно понимают Россию и поэтому ищут ее действиям всяческие оправдания. Например, постоянные попытки западных политиков "перезагрузить отношения" с Россией, несмотря на ее "очевидную воинственность", по мнению аналитика лишь добавили смелости Кремлю.

"История показала, что когда Россия встречается со слабостью и нерешительностью, она обостряется; но когда встречает силу и решительность, она отступает. (...) После того, как Украина взяла под контроль десятки населенных пунктов в Курской области, российские чиновники смягчили бряцание ядерным оружием. Путин не объявлял мобилизацию и не объявлял войну. (...) Силач в Кремле выглядит парализованным. И после лет самосдерживания Запада, которое придало Москве смелости, мы наконец видим, как выглядит эффективная деэскалация", - пишет аналитик.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, наступление украинской армии в Курской области заставило Москву передислоцировать свои войска. Российское военное руководство перебрасывает подразделения из украинской Запорожской области в связи с операцией ВСУ в Курской области.

Тем временем в Европейском союзе обеспокоены решением Германии сократить военную помощь Украине. Вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель назвал эту новость очень тревожной.

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