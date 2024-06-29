Относительно решения аграрного спора между Украиной и Польшей в долгосрочной перспективе, Моравецкий сказал, что "это должно быть относительно легко".

Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что у отношений Варшавы и Киева - твердая основа, которую не способны поколебать периодически возникающие проблемы или смена власти.

"В Польше настолько большое понимание важности борьбы между Украиной и Россией, что я бы сказал, что смена правительства не слишком повлияла в этом плане", - сказал Моравецкий в интервью Радио Свобода.

Политик сохраняет осторожный оптимизм относительно будущих взаимоотношений между странами.

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"Не думаю, что эти незначительные проблемы, даже если они иногда есть, создают много беспокойства и тревоги между нашими двумя нациями. Они не могут создать что-то действительно серьезное", - отметил он.

Комментируя аграрный аспект и его влияние на будущее членства Украины в Евросоюзе, Моравецкий заявил, что это не "то препятствие, которое невозможно преодолеть".

"Я был частью команды, которая вела переговоры по вступлению Польши в ЕС 25 лет назад, и я помню очень похожие проблемы во многих других отраслях экономики. Насколько я помню, это все было разобрано относительно легко в течение двух-трех лет", - пояснил политик.

Относительно решения аграрного спора между Украиной и Польшей в долгосрочной перспективе, Моравецкий сказал, что "это должно быть относительно легко".

"Мы должны иметь очень детальную договоренность относительно конкретных видов сельскохозяйственной продукции и квот на нее. И у нас нет проблем с реальным транзитом и экспортом через Польшу в другие страны", - отметил он.

Политик рассказал о том, что может задержать Украину на пути в ЕС.

"Насколько я слышу здесь, в Брюсселе, это какие-то отраслевые переговоры, но это также уровень коррупции и то, как с коррупцией борются в Украине. Проблемы такого типа", - добавил Моравецкий.

Блокирование границы Украины и Польши

Сначала границу блокировали польские перевозчики, а с февраля к протестным акциям присоединились польские фермеры. Они периодически то усиливали, то ослабляли блокаду. Премьер-министр Дональд Туск призвал протестующих фермеров прекратить блокирование польско-украинской границы.

В конце апреля 2024 года польские протестующие разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной.

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