По словам польского политика, страна имеет на вооружении только 2 таких системы.

Бывший министр обороны Польши Богдан Клих заявил, что страна имеет на вооружении только две батареи Patriot, однако американские военные, которые находятся в Польше, имеют несколько таких батарей. Об этом он рассказал в эфире "Еспресо".

"Прежде всего стоит сказать, что польско-украинское военное сотрудничество имеет свою историю. Я сам ответственен за часть этой истории. Тогда, когда был вице-министром обороны в 1999 - 2000 годах, и позже, когда стал министром обороны, считая, что нет безопасной Польши без независимой Украины. И это мнение поддерживает значительное количество польской политической элиты. И с 1991 года она неуклонно реализовывается. А особенно сейчас, во время войны, и первой войны, и второй войны России против Украины", - подчеркнул Клих.

Чиновник добавил, что именно поэтому Польша является одним из главных донаторов, когда речь идет о военной помощи для Украины.

"Польша поддерживает все действия тех стран, которые располагают противовоздушными средствами, направленные на нужды Украины. Мы сами поставили в Украину часть нашего противовоздушного вооружения, когда еще имели его больше на складах. Вопрос о польских Patriot - это ошибочный вопрос, потому что мы, к сожалению, обладаем только двумя батареями Patriot. Мы не имеем их больше. В связи с этим мы не можем себе позволить открыть наше небо", - отметил польский политик.

Он отметил, что США имеют несколько батарей в Польше, поэтому защита хотя бы одной системы ПВО может стать важной для Украины.

"Должны поставить свои системы противовоздушной и противоракетной обороны также те, кто имеют такие передовые системы, я имею в виду наших союзников по НАТО, с Запада", - подчеркнул экс-министр обороны Польши.

Patriot для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, Нидерланды и еще одна страна планируют передать Украине систему Patriot. Министр обороны страны Кайса Оллонгрен заявила, что Нидерланды вместе с партнером смогли собрать полноценный ракетный комплекс из различных элементов. В то же время она не ответила, когда этот Patriot попадет в Украину.

Также сообщалось, что Румыния передаст Украине американский зенитный ракетный комплекс Patriot, однако она планирует получить аналогичную систему, чтобы защитить свое небо.

"Позиция Румынии есть и будет оставаться однозначной в многомерной поддержке Украины вместе с международным сообществом в ее законном праве на самооборону перед лицом незаконной и неспровоцированной российской агрессии", - говорится в заявлении на сайте президента страны.

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