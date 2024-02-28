Вольфганг Ишингер отметил, что в нынешней ситуации в принципе правильно ничего не исключать.

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает использование сухопутных войск в Украине. Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что эта идея уместна.

"В той конфликтной ситуации, в которой мы оказались с Россией, конечно, в принципе правильно ничего не исключать. Как только вы что-то исключаете, вы, по сути, облегчаете своему противнику подготовку к тому, что может произойти", - цитирует бывшего высокопоставленного дипломата издание Spiegel.

Он считает слова президента Франции "немного смелыми, но не неправильными". Ишингер также подчеркнул, что, с другой стороны, существует правильный принцип: НАТО не хочет быть втянутой в военном отношении в войну между Россией и Украиной.

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Отправка войск в Украину - последние новости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на встрече с другими лидерами обсуждали возможность отправки западных войск в Украину. При этом он уточнил, что идея не получила "консенсуса", однако "ничего нельзя исключать".

Многие европейские лидеры заявии, что никто не планирует отправлять свои армии в Украину, в частности такие заявления сделали в Чехии, Испании, Польше, Италии, Германии, Венгрии, Австрии и других странах.

В России в дополнение к этим возражениям пригрозили НАТО полномасштабной войной.

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