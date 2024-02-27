Нейтральная Австрия хочет искать дипломатический путь окончания войны.

Вопрос об отправке западных войск в Украину не имел "консенсуса" во время встречи стран-партнеров в Париже. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, сообщает Le Monde.

По его словам, заявления президента Франции Эммануэля Макрона идут "вопреки" тому, что сейчас необходимо - а именно "дипломатической перспективе". "Очевидно, что вчера в Париже не было консенсуса по этому вопросу", - подчеркнул он.

Отмечается, что канцлер Австрии Карл Нехаммер присутствовал на саммите по Украине вчера в Париже и призвал к началу мирных дискуссий как можно скорее.

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"Очень неожиданно выступать с темой, по которой нет консенсуса, и таким образом вызвать дебаты, которые нам на самом деле не нужны", - отметил Шалленберг.

Стоит отметить, что Австрия, как и Швейцария традиционно придерживается военного нейтралитета и не входит в состав НАТО. По этой же причине Австрия не предоставляла Украине военную помощь.

Идея отправить войска НАТО в Украину: что известно

Как писал УНИАН, накануне вечером президент Франции Эммануэль Макрон выступил с публичным заявлением, в котором рассказал об обсуждении идеи отправить западные войска в Украину. Этот вопрос поднимали на саммите по Украине в Париже. По его словам, такую возможность нельзя отбрасывать, хотя согласия пока нет.

Канцлер Германии Олаф Шольц уточнил, что результатом дискуссии об отправке войск в Украину стало согласие придерживаться ранее достигнутой договоренности - что европейские страны не будут отправлять свои армии в Украину.

Спикер Путина Дмитрий Песков отметил, что появление в Украине солдат западных стран будет означать прямое столкновение России с НАТО.

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