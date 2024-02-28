Правда, сами литовцы пока еще не заявляли о намерении послать именно свою армию.

Идея об отправке западных армий на помощь ВСУ стоит внимания, ведь в Украине решается будущее Европы. Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"На полях сражений Украины решается судьба Европы. Такие времена требуют политического лидерства, амбиций и смелости мыслить нестандартно. Инициатива, стоящая за вчерашней встречей в Париже, достойна внимания", - написал он в своем Твиттере.

Предшественник Ландсбергиса на посту главы МИД, а сегодня посол Литвы в Швеции, Линас Линкявичус в свою очередь отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон говорил об отправке войск в Украину в перспективе, а не сейчас.

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"Почему президент Макрон вызвал столько чувствительности? Провозгласил, что войска НАТО могут прибыть в Украину в БУДУЩЕМ. Настаивал на том, что нельзя позволить автократии победить демократию военной силой, и все варианты должны быть рассмотрены. Что в этом плохого?" - написал Линкявичус в Твиттере.

Что предложил Макрон

Как писал УНИАН, в понедельник Макрон заявил журналистам, что на встрече с другими западными лидерами он обсуждал гипотетическую возможность отправки западных войск в Украину. При этом французский президент уточнил, что идея не получила "консенсуса", однако "ничего нельзя исключать".

На следующий день чуть ли не половина стран Европы выступила с уточнениями, возражениями и опровержениями - европейские лидеры уверяли, что никто не планирует отправлять свои армии на помощь украинцам. В частности такие заявления сделали в Чехии, Испании, Польше, Италии, Германии, Венгрии, Австрии и других странах.

В России в дополнение к этим возражениям пригрозили НАТО полномасштабной войной.

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