Речь идет об Албании и Северной Македонии.

Совет Европейского Союза согласился начать переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Евросоюз.

Об этом премьер-министр Чехии Петр Фиала, которая председательствует во втором полугодии в Совете ЕС, сообщил в Twitter.

"Совет Евросоюза, который возглавляет Чехия, только что согласился открыть переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией", - подчеркнул Фиала.

По его словам, сделан еще один важный шаг на пути сближения Западных Балкан в Евросоюз.

Справка УНИАН. Как известно, Албания подала заявку на членство в Евросоюз 28 апреля 2009 года. С июня 2014 года она является кандидатом на вступление.

Северная Македония подала заявку на членство в Евросоюзе в 2004 году, в следующем году она стала кандидатом на вступление.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Уже 23 июня Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Также этот статус решили предоставить Молдове.

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