Сейчас седьмой пакет санкций Европейского Союза против Российской Федерации еще не согласован.

Премьер-министр Королевства Швеция Магдалена Андерссон заявляет, что ее страна поддерживает газовое эмбарго против Российской Федерации, но другие страны-члены Европейского Союза имеют другую позицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Седьмой пакет пока еще не был разработан в Европейском Союзе", - заявила Андерссон.

При этом, она отметила, перед этим были приняты предварительные пакеты наиболее мощных санкций, которые когда-либо согласовывались в ЕС.

"Швеция как страна открыта к дальнейшим пакетам. Мы также открыты к тому, чтобы включить газ (в санкционный пакет - УНИАН), но Швеция вообще не зависит от российского газа. Я согласна, что это выглядит иначе в других европейских странах. Но мы открыты к дополнительным санкциям. Точно так. Будет ли это реалистично, ввести их (новые санкции - УНИАН) до летних каникул? Я думаю, что существуют разные мнения в рамках Европейского Союза, если это будет правильное сейчас дальнейшее движение вперед. Мы открыты к этому", - подчеркнула она.

При этом, как она подчеркнула, важно, что происходит работа с целью полноценного воплощения всех предыдущих санкций и закрытия всех лазеек, чтобы санкции были полностью воплощены везде в ЕС.

Как сообщал УНИАН, 31 мая лидеры Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено значительное ограничение импорта нефти из РФ.

Корреспондент "Радио Свобода" отметил, что седьмой пакет страны ЕС хотят согласовать до отпусков.