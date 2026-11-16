'Ежедневно – тысяча атак': Корецкий оценил критические сценарии в энергетике

В настоящее время Киев обеспечивается электроснабжением и отоплением в меру возможностей.

Россия существенно увеличила интенсивность атак на энергетическую инфраструктуру Украины еще до начала зимы. Количество ударов по энергетическим объектам за последние месяцы уже в разы превышает прошлогодние показатели, а полностью защитить всю систему от разрушений невозможно, заявил премьер-министр Сергей Корецкий в интервью "Радио Свобода".

По его словам, масштабы российских атак продолжают расти. Если в августе Россия применила около 530 реактивных "шахедов", то в ноябре их количество, по прогнозу премьера, может достичь 6,5 тысячи. Кроме того, Москва регулярно атакует энергетическую инфраструктуру управляемыми авиабомбами, ракетами, баллистическими ракетами и FPV-дронами.

"Ежедневно – тысяча атак. Это и FPV, и КАБы, и реактивные дроны. Поэтому то, что происходят постоянные повреждения и разрушения, – это факт", – отметил Корецкий.

Видео дня

Он объяснил, что правительство сосредоточилось на двух основных задачах: защите тех энергетических объектов, которые можно уберечь от ударов, и максимально быстром восстановлении поврежденных. Полностью защитить всю инфраструктуру невозможно из-за её масштабов – в частности, тысячи километров линий электропередачи и крупные распределительные устройства, площадь которых достигает десятков гектаров.

Еще одно направление подготовки к зиме – обеспечение критически важной инфраструктуры альтернативными источниками питания. Премьер привел пример Днепра, где из-за повреждений подстанций уже дважды происходили отключения электроэнергии. Несмотря на это, резервное питание позволило сохранить водоснабжение и работу большинства объектов критической инфраструктуры.

"Готовиться и предусматривать нужно все сценарии. Нужно трезво осознавать, что могут быть разные сценарии развития событий. Нужно быть готовыми ментально, физически, запасными частями и средствами! Но, безусловно, мы делаем очень много. Все делают очень много, чтобы избежать самых критических сценариев развития событий", – подчеркнул премьер.

Корецкий также прокомментировал заявление генерального директора ДТЭК Максима Тимченко о том, что худшим сценарием станет наличие света у киевлян по два-три часа в сутки зимой.

"В эти сутки – судя по отчетам, которые я видел утром, – насчитывается около трёх очередей. От полутора до трех очередей в пиковую нагрузку. Потому что количество подстанций, объектов и средств производства электроэнергии, подвергшихся атакам за последние месяцы, – это в разы больше, чем было в прошлом году", – сказал глава правительства.

По его словам, это означает, что в меру возможностей Киев в настоящее время обеспечивается электроснабжением и отоплением.

"Что касается Киева, несмотря на все удары, есть очереди, но есть свет. Несмотря на все удары, есть тепло. Несмотря на все удары, есть резервное питание водоснабжения, а значит, и водоснабжение для людей", – отметил Корецкий.

Удары РФ по энергосистеме Украины – последние новости

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время тактика россиян заключается в том, чтобы несколько дней подряд наносить удары по энергетике одного из регионов. Больше всего с начала сентября ударов и попаданий пришлось именно на Днепровскую область – 131 случай, 125 – на Киевскую область и более сотни попаданий – на Житомирскую и Сумскую области.

Также Зеленский отметил, что из-за ограничений в скорости работы терминалов Starshield украинские подстанции страдают от ударов российских "шахидов".

Вас также могут заинтересовать новости: