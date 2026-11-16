Амстердам снова повышает туристический сбор: он итак уже самый высокий в Европе

Повышение туристического налога в столице Нидерландов серьезно ударит по карманам туристов.

Городской совет Амстердама 12 ноября 2026 года проголосовал за повышение туристического сбора с нынешних 12,5% до 16% от стоимости проживания. Даже сейчас это самый высокий подобный налог в Европе.

Как пишет The Independent, новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года.

Сообщается, что зменения коснутся отелей, хостелов, гостевых домов, апартаментов, домов для отдыха, объектов типа "ночлег и завтрак" (B&B), краткосрочного туристического жилья и кемпингов.

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При этом от нового повышения налога больше всего пострадают туристы, останавливающиеся в более дорогом жилье. Например, сейчас в Амстердаме при проживании в отеле стоимостью 200 евро за ночь с гостя дополнительно взимается туристический сбор в размере 20,66 евро за ночь. Если он остается в городе на пять ночей, он доплачивает более 100 евро. Но с 2027 года размер туристического сбора для такого номера вырастет до 26,45 евро за ночь, то есть почти на 6 евро больше за каждую ночевку (в случае проживания в течение пяти дней повышение налога составит уже около 30 евро).

С помощью налога местные власти надеются регулировать количество туристов в городе, который уже давно не справляется с их потоками. Еще в 2021 году было принято постановление, которое ограничило количество туристических ночевок в городе до 20 миллионов в год. Однако в 2024 и 2025 годах это число превышалось на несколько миллионов.

Одновременно повышение налога вызвало критику как со стороны представителей туристической индустрии, так и со стороны оппозиционных партий.

"На деле это приведет к тому, что в городе останется больше "праздношатающихся" туристов, из-за которых страдают местные жители и возникает шум", – заявила Майрон фон Герхардт, член совета от партии VVD.

В Амстердаме уже действует один из самых высоких туристических налогов в Европе: в настоящее время он составляет 12,5% от стоимости проживания, а для туристов, приезжающих на один день, предусмотрен сбор в размере 15 евро.

Более того, согласно сообщениям местных СМИ, в ближайшие годы городские власти Амстердама планируют повысить туристический сбор до 20%.

Амстердам жестко борется с чрезмерным туризмом

Как сообщал УНИАН.Туризм, столица Нидерландов уже много лет последовательно борется с чрезмерным туризмом. В первую очередь там нацелились на шумных туристов, которые приезжают в город за алкоголем, наркотиками и прочими "взрослыми" развлечениями.

Например, пару лет назад там запретили курение марихуаны и фотографирование витрин на улицах квартала красных фонарей. Кроме того, в столице Нидерландов теперь раньше закрываются кафе и рестораны.

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