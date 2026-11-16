Китайский истребитель J-10C 'засветился' с модифицированной российской ракетой

Она способна поражать бункеры, мосты, аэродромы и корабли на расстоянии до 30 км, а ее появление может свидетельствовать о расширении ударных возможностей китайской авиации.

На китайском истребителе J-10C заметили модифицированную ракету класса "воздух-поверхность" российского производства Х-29Т. Ее появление может свидетельствовать о расширении ударных возможностей самолета и адаптации китайского ракетного арсенала для использования на различных боевых платформах, сообщает Interesting Engineering.

Она была установлена под истребителем во время взлета. Это первое известное сообщение об обнаружении модифицированной Х-29Т на J-10C.

Китай уже использовал модифицированную Х-29Т на других боевых самолетах

В начале 2000-х годов Китай импортировал из России около 2000 ракет Х-29Т вместе с многоцелевыми ударными истребителями Су-30МКК.

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Модифицированную версию этой ракеты ранее замечали на китайском истребителе-бомбардировщике JH-7A, а в мае – на истребителе J-16.

Оригинальная Х-29Т – это тяжелая ракета класса "воздух-поверхность" с реактивным двигателем, разработанная в Советском Союзе для высокоточных ударов по хорошо защищенным целям.

Она весит около 685 кг и оснащена бронебойно-фугасной боевой частью массой 320 кг.

Ракету разработали для поражения укрепленной инфраструктуры. Она может уничтожать бункеры, мосты, аэродромы и надводные корабли. Заявленная дальность ее полета составляет от 10 до 30 км в зависимости от условий запуска.

Х-29 поступила на вооружение советских ВВС в 1980 году и впоследствии экспортировалась в несколько стран. Российские войска также применяли эти ракеты во время войны против Украины, запуская их с истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Модифицированная ракета может получить усовершенствованную систему наведения

Согласно публикациям в китайских социальных сетях, ракета, замеченная под J-10C, предположительно, имеет модернизированную инфракрасную головку самонаведения.

Это отличается от первоначальной российской конфигурации Х-29Т. В то же время South China Morning Post не смогла самостоятельно подтвердить информацию об этих модификациях.

По словам экспертов, усовершенствованная головка самонаведения потенциально может улучшить способность ракеты распознавать и поражать цели. Однако ее фактические характеристики и возможности наведения остаются неизвестными.

Х-29Т может дополнить дальнобойное вооружение китайского J-10C

J-10 разработала Чэндуская авиастроительная корпорация. Это средне-легкий одномоторный многоцелевой боевой самолет. Его усовершенствованная версия J-10C оснащена современной авионикой и может использовать ракеты классов "воздух-воздух", "воздух-земля" и противокорабельное вооружение.

Китай эксплуатирует около 600 самолетов семейства J-10. Это один из самых многочисленных типов истребителей Народно-освободительной армии Китая. J-10C регулярно задействуют в военных учениях и патрулировании вокруг Тайваня.

До появления модифицированной Х-29Т одним из основных средств поражения наземных целей для этого истребителя была крылатая ракета дистанционного управления КД-88. Ее заявленная дальность полета превышает 200 км.

Благодаря такой дальности пилоты могут атаковать цели, не заходя в хорошо защищенное воздушное пространство, что снижает угрозу со стороны вражеских истребителей и зенитно-ракетных комплексов.

В свою очередь, Х-29Т с меньшей дальностью может обеспечить другой вариант ударов по укрепленным целям. Ее интеграция даст J-10C дополнительную возможность поражения наземных объектов без необходимости полагаться исключительно на дальнобойные ракеты.

Появление этого оружия также свидетельствует о том, что Китай изучает возможности адаптации имеющегося ракетного арсенала для использования на различных боевых самолетах.

Китайская боевая авиация – последние новости

Как сообщал УНИАН, появились новые снимки, на которых, судя по всему, запечатлен новейший китайский беспилотник WZ-X, внешне напоминающий американский бомбардировщик-невидимку B-2 Spirit.

Фотографии, сделанные в неизвестном месте и в неустановленное время, позволяют рассмотреть ряд интересных особенностей этого летательного аппарата.

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