Теоретически США способны легко победить Данию, но практически в этом нет никакого смысла, говорят специалисты.

Избранный президент США Дональд Трамп отказался исключить возможность военного захвата острова Гренландия, который является частью Королевства Дания. Такое вторжение могло бы стать "самой короткой войной в истории", пишет Politico.

Издание отмечает, что у США самый большой в мире оборонный бюджет, который в прошлом году составил 948 миллиардов долларов. Вооруженные силы США насчитывают 1,3 миллиона военнослужащих, некоторые из них уже сейчас дислоцируются на Гренландии. Зато Дания в прошлом году потратила на оборону лишь 9,9 миллиарда долларов, а численность ее армии достигает лишь 17 000 солдат. Причем большую часть тяжелой военной техники Копенгаген передал Украине.

Если бы Трамп реализовал свою угрозу аннексировать Гренландию силой, "это была бы самая короткая война в мире, у Гренландии нет оборонительных возможностей. Американцы бы доминировали", - сказал Ульрик Прам Гад, старший научный сотрудник Датского института международных исследований.

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При этом оборонительные возможности Дании в реальности, вероятно, являются даже меньшими, чем на бумаге. Например, по сообщениям датской прессы, некоторые корабли береговой охраны Дании, задействованные в патрулировании прибрежных вод Гренландии, не имеют необходимого программного обеспечения для управления огнем бортовых орудий. Эти программы просто не были закуплены.

Politico отмечает, что военная несостоятельность Дании отнюдь не является секретом. Именно по этой причине еще в 1951 году Дания да США заключили соглашение, согласно которому американская армия может пользоваться военными базами в Гренландии и одновременно берет на себя основное бремя по обороне острова в случае необходимости.

Старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Соби Кристенсен отмечает, что в случае силового сценария американцам фактически и воевать бы не пришлось: "С кем бы [американцы] воевали? Со своими войсками? Они уже там".

Впрочем, даже мирный переход Гренландии под контроль США дает Вашингтону довольно сомнительные преимущества по сравнению с текущим статус-кво. Как пояснил Politico, доцент Датского королевского колледжа обороны Йон Рахбек-Клемменсен, только прямые бюджетные дотации от Дании в Гренландию сейчас составляют от 750 миллионов до 1 миллиарда долларов в год. Это при населении острова в 56 тысяч человек. Иными словами, Гренландия является очень дорогим муниципалитетом среднего размера для Дании.

При этом США уже сейчас и так имеют то, что в теории им мог бы дать контроль над Гренландией. Во-первых, они и сейчас могут свободно размещать военные базы на острове, если считают это нужным. Во-вторых, Дания сама предлагала американским инвесторам вложиться в добычу природных ископаемых на острове, но особого энтузиазма не нашла. В-третьих, Дания уже запретила китайской компании строить аэропорты на острове.

"США уже получают то, что хотят. И это дешево", - отмечает Рахбек-Клемменсен.

Трамп и Гренландия: последние новости

Как писал УНИАН, одержимость Дональда Трампа Гренландией активизировала местное движение за независимость от Дании, а предстоящие местные выборы станут важным этапом в решении судьбы острова.

Также мы рассказывали, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен обратилась с просьбой о разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом на фоне его резких заявлений о возможном установлении контроля над Гренландией.

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