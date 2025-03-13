Президент США обеспокоен безопасностью американских берегов и поэтому хочет получить остров с огромной береговой линией.

Присоединение Гренландии к США точно состоится. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

Так, один из репортеров спросил Трампа, какое у того есть видение относительно "потенциальной аннексии Гренландии"

"Ну, я думаю, что это произойдет", - ответил президент.

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По словам Трампа, он об этом раньше не думал, но в решении вопроса Гренландии как раз может помочь Рютте.

"Знаешь, Марк, тебе это нужно для международной безопасности, а не просто безопасности", - сказал Трамп, обращаясь к генсеку НАТО, который сидел рядом.

По словам Трампа, сейчас вокруг побережья плавает слишком много "игроков" и поэтому "надо быть осторожными".

Сам Рютте с улыбкой заявил, что он не хочет лезть в дискуссию о принадлежности Гренландии и тем более тянуть в это весь блок НАТО, но он признал, что вопрос безопасности в Арктике действительно актуален.

"Когда речь идет о Крайнем Севере и Арктике, мы говорим о том, что китайцы уже используют эти маршруты, а россияне наращивают военное присутствие. Мы знаем, что у нас не хватает ледоколов. Поэтому очень важно, что семь арктических стран работали вместе под лидерством США, чтобы этот регион оставался безопасным. Мы понимаем, что ситуация там меняется, и наше присутствие в этом регионе является необходимым", - заявил Рютте.

Захватнические посягательства Трампа

Как писал УНИАН, Трамп поручил Пентагону разработать планы военного вторжения в Панаму и взятия под контроль США Панамского канала. Это произойдет в том случае, если не удастся увеличить влияние США на работу канала дипломатическими методами.

Также мы рассказывали о желании Трампа присоединить Канаду к США. Чтобы сделать страну более уступчивой и согласной на аннексию, Трамп начал грубую торговую войну, поскольку львиная доля канадской экономики зависит от торговли именно с США.

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