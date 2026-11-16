Урожай какао и цены на шоколад под угрозой: стихия ударила по мировому топ-экспортеру

В октябре количество осадков на побережье страны превысило исторические нормы более чем в 100 раз.

Мировые поставки какао оказались под угрозой из-за рекордных проливных дождей в Эквадоре, вызванных природным явлением Эль-Ниньо. Стихия грозит уничтожить плантации и привести к росту цен на продукт, пишет Bloomberg.

Эль-Ниньо вызвало в Эквадоре наводнения, разрушило сельские дороги, ухудшило качество какао-бобов и способствовало распространению болезней деревьев. В октябре количество осадков вдоль побережья, где выращивается значительная часть какао в стране, превысило исторические нормы более чем в 100 раз.

По прогнозам, в текущем сезоне объем производства какао в Эквадоре упадет до 580 000 тонн, что примерно на 7% ниже предыдущих оценок. Эквадор – третий по величине производитель какао в мире.

Видео дня

Перебои с поставками ставят под сомнение надежды на то, что эквадорские какао-бобы смогут компенсировать дефицит поставок из Западной Африки. В последние годы эта латиноамериканская страна стала важным "буфером" для мирового рынка какао, страдающего от последствий изменения климата и болезней растений.

Эквадор также может играть всё более важную роль в цепочках поставок для шоколадной промышленности. Это связано с новой политикой Европейского Союза, направленной на борьбу с вырубкой лесов, из-за которой закупки сырья в Западной Африке становятся более рискованными.

В настоящее время значительные объемы предложения в краткосрочной перспективе – следствие большого избытка урожая в Западной Африке в прошлом сезоне – сдерживают рост цен на фьючерсы в Нью-Йорке и Лондоне. Однако уже сейчас местные какао-бобы предлагаются в Эквадоре по цене, равной стоимости фьючерсов в Нью-Йорке, или с дисконтом около 20 долларов за тонну. Для сравнения: до наступления неблагоприятных погодных условий этот дисконт составлял примерно 300 долларов за тонну.

Эль-Ниньо и цены на продукты – главные новости

Миру грозят высокие цены и дефицит сахара из-за влияния мощного климатического явления Эль-Ниньо. Пагубное воздействие почувствуют и другие культуры, в частности рис, какао, кофе и пальмовое масло.

Кроме того, Эль-Ниньо вызовет дефицит анчоусов, что в дальнейшем приведет к подорожанию рыбы и морепродуктов. Анчоусы являются важной составляющей функционирования мировой аквакультуры.

Вас также могут заинтересовать новости: