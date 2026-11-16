Нацбанк укрепил гривню: официальный курс доллара и евро на вторник

Курс гривни к евро установлен на уровне 49,99 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 17 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 45,39 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,99 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 23 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 45,36/45,39 грн/долл., а к евро – 49,95/49,97 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 16 ноября вырос на 1 копейку и составил 45,98 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 45,28 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне снизился на 9 копеек и составил 51,10 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно было по курсу 50,17 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" остался на прежнем уровне и составлял 45,95 гривни за доллар. Курс евро в банке подешевел на 20 копеек и составлял 51,10 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 45,30 гривни, а евро – по курсу 50,10 гривни за единицу иностранной валюты.

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