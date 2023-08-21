Передача Украине истребителей F-16 не может рассматриваться как эскалация. Речь идет только о защите Украины.
Об этом заявил министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен в ответ на критику посла России в Копенгагене Владимира Барбина, пишет TV 2.
"Представитель страны, которая вторглась к мирному соседу и убивает мирных жителей, осмеливается сказать, что другие эскалируют конфликт, который они могли бы остановить завтра, просто сказав, что сейчас мы уходим в свою страну. Я думаю, ему должно быть стыдно", - говорит Эллеманн.
По его словам, то, что Дания помогает сделать Украину "непобедимой", никогда не может быть "эскалацией конфликта", как это называют русские.
"Мы делаем страну более способной защитить себя. Страна, в которую вторглись. Предоставление стране возможности защищаться никогда не может быть агрессией", - говорит Эллеманн.
Министр обороны Дании также подчеркнул, что условия поставки самолетов F-16 Украине такие же, как и по предыдущей военной помощи.
"В пожертвованиях оружия, которые мы сделали, есть условие, что вы используете его для защиты", - сказал Эллеманн. По его словам, речь идет о защите Украины от напавшей на нее жестокой превосходящей силы.
Истребители F-16 для Украины - последние новости
Как сообщал УНИАН, в эти дни президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Дании и Нидерландах. Основной темой этих визитов была поставка Украине западных истребителей. Как стало известно, Дания намерена передать Украине 19 истребителей F-16. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, первые шесть истребителей F-16 страна передаст Украине ближе к Новому году.
После появления этой информации посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Москва будет считать "эскалацией" войны поставку Украине датских истребителей F-16. Посол страны-агрессора утверждает, что военная помощь Дании "толкает Украину в пропасть, а ее население обрекает на новые жертвы". "Дания своими делами и словами стремится не оставить Украине другого выбора, кроме как продолжение военного противоборства с Россией", - сказал представитель российского террористического государства.
Также о намерении передать такие самолеты заявили в Нидерландах. Эта страна имеет в своем распоряжении 42 истребителя F-16, но сколько из них в итоге отправятся в Украину, пока не известно.