Американские "птички" прилетали на украинские аэродромы дважды.

Истребители F-16 уже летали в Украине в 2011 году. Это произошло в Миргороде во время учений "Безопасное небо-2011".

Как сообщил спикер воздушных сил Юрий Игнат, "эфки" также садились в 2018 году на аэродроме в Староконстантинове во время учений, где западные и украинские пилоты обменивались опытом.

F-16: о каких учениях шла речь

В преддверии чемпионата Европы по футболу "Евро-2012" в Миргороде прошли тактические учения с Польшей и Соединенными Штатами. Страны отрабатывали совместные действия, в том числе в борьбе с терроризмом.

В Миргород прибыло более 200 американских военных. В воздушных силах США в Европе и Африке сообщили, что целью учений были улучшить и повысить способность воздушных сил Украины и Польши в обеспечении защиты воздушного пространства во время спортивных событий.

Учения длились 14 дней, в ней участвовали украинские, польские и американские самолеты. К ним привлекли истребители: МиГ-29, Су-27 и F-16D, учебно-боевой Л-39, транспортники Ан-26 и C-130 ВВС США, а также вертолеты Ми-8. Соединенные Штаты представляло 144-е истребительное авиационное крыло Воздушных сил Национальной гвардии. Для Украины это был первый раз, когда F-16D слетал с аэродрома в Миргороде.

"Я был настолько поражен тем, как легко команда воздушной гвардии интегрировала с украинскими военно-воздушными силами. Эта мера действительно подчеркивает актуальность и силу воздушной охраны", - говорил тогдашний командующий Национальной гвардии воздушных сил штата Алабама генерал-майор Пол Браун.

Тогдашний командующий Воздушными Силами Украины совершил полет на F-16D, а американский генерал-майор Дон Ральф - на Су-27.

Украинцы и поляки в рамках учений отработали более 50 запланированных перехватов самолетов в воздушном пространстве обеих стран.

F-16 для Украины: последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно, что Украина должна получить 42 истребителя F-16 от Нидерландов. В этот же день Дания объявила о намерении предоставить Украине 19 истребителей F-16.

Первая партия истребителей отправится в Украину ближе к концу года. Речь идет о шести самолетах. Затем Украина получит еще две партии F-16 от Дании: по восемь и по пять единиц.

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